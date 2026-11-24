O cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (24/11), em São Paulo. A ação faz parte de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas.

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As operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce mobilizaram 130 policiais federais para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em diferentes cidades do país.

As diligências da Narco Azimut III ocorreram em São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, além de Foz do Iguaçu (PR). Já as ações da Narco Oriente e da Narco Alicerce foram realizadas em municípios paulistas, como Sorocaba, São Bernardo do Campo e Piedade, além de Charqueada (SP), Recife (PE), Cidade Ocidental (GO), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).

As investigações são desdobramentos de apurações anteriores e apontam que os grupos utilizavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar grandes quantias no Brasil e no exterior. Somente nas operações Narco Azimut III e Narco Oriente, foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 4,3 bilhões.

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Na Narco Oriente, a PF investiga uma organização criminosa transnacional suspeita de utilizar empresas de fachada e instituições de pagamento para esconder dinheiro obtido principalmente por meio de golpes digitais. Entre as fraudes apuradas estão falsas plataformas de apostas on-line, que dificultavam o saque dos valores depositados pelas vítimas, e falsas ofertas de emprego no exterior, que exigiam pagamentos antecipados.

As medidas judiciais também incluem o bloqueio de bens e valores. Na Narco Azimut III, o limite é de até R$ 1,1 bilhão, enquanto na Narco Oriente chega a R$ 3,2 bilhões. As ordens também restringem a movimentação de empresas e a transferência de patrimônio.

Já a Narco Alicerce busca atingir bens de investigados na Operação Narco Fluxo. Segundo a PF, foram identificadas tentativas de ocultar patrimônio, incluindo imóveis de alto padrão. A Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro desses bens.

Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. Os investigados poderão responder, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer como funcionava a estrutura financeira dos grupos. O Correio procurou a PF para obter mais informações sobre a investigação envolvendo MC Ryan SP, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

Posicionamento do cantor

Nas redes sociais, o MC afirmou ter sido surpreendido pelas notícias sobre a operação. O cantor disse que ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas que está à disposição da Justiça.

“Fui pego de surpresa”, escreveu. Em outra publicação, afirmou: “Ainda não sei o que está acontecendo. Não vejo a hora desse pesadelo acabar”.

A defesa do artista informou ao Correio que o cantor permanece em liberdade, conforme determinação anterior do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), e que não tinha conhecimento de novas ordens de bloqueio patrimonial contra o cantor no âmbito da operação desta terça-feira.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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