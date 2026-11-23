O apresentador Luiz Teixeira se emocionou no "Esporte Espetacular", da TV Globo, deste domingo (22/11) ao homenagear o auxiliar de vídeo da Globo Gabriel Scherer, que morreu na última sexta-feira (20/11) em um acidente de carro no deserto do Atacama, no Chile. Em entrada ao vivo, o jornalista interrompeu a pauta para falar da morte do amigo em rede nacional.

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"Eu vou pedir licença para todos os telespectadores da TV Globo, porque eu não sei se eu vou conseguir, tá gente? Mas na última sexta-feira a gente perdeu um grande companheiro nosso, Gabriel Scherer", anunciou Teixeira.

O apresentador Luiz Teixeira homenageou ao vivo, no Esporte Espetacular de domingo (22/11), o auxiliar de vídeo Gabriel Scherer, de 30 anos, que morreu na sexta-feira (20) após um acidente de trânsito durante uma viagem na região do deserto do Atacama.



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"Além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora", afirmou.

O momento viralizou nas redes sociais e levou o termo “apresentador de televisão” à lista dos mais buscados do Google Brasil desta segunda-feira (23/11). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.

"Eu levo a vida de uma forma muito leve, e acredito que as pessoas têm uma missão aqui na Terra. Acho que o Gabriel realizando esse sonho do pai dele cumpriu a missão dele aqui na Terra", afirmou.

O jornalista disse que Scherer era muito querido nos bastidores e falou sobre a amizade que os dois mantinham. "O Gabriel era muito querido não só por mim, mas pelas pessoas que trabalham com a gente na TV Globo, pelas pessoas que trabalham no esporte, ele era muito querido pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pela minha sogra. O Gabriel frequentava a minha casa", relembrou.

Em recado para a família, Teixeira destacou como Scherer era querido no trabalho. “Sei que vocês sabem a importância do Gabriel na vida de vocês, mas eu quero que vocês saibam da importância dele nas nossas vidas. Na minha vida, na de todo mundo que faz o ‘Esporte Espetacular’, de todo mundo que fez o ‘Tá Na Área’, no Sportv. Então, Gabis, da onde você estiver, meu irmão, fique em paz, fica bem, fica com Deus e ó, eu te amo, tá?", finalizou, visivelmente emocionado.

Quem era Gabriel Scherer

O auxiliar de vídeo Gabriel Scherer, de 30 anos, que trabalhava na TV Globo em São Paulo, morreu na sexta-feira em um acidente de carro no deserto do Atacama, no Chile, próximo à fronteira com a Bolívia.

Gabriel passava férias no país vizinho acompanhado pela família e pela namorada. O veículo em que o grupo viajava a caminho da Bolívia sofreu uma colisão provocada por um caminhão.

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Colegas de trabalho relataram que o caminhão atingiu exatamente a parte do automóvel onde Gabriel estava posicionado. O assistente foi encaminhado para atendimento médico em um hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e não sobreviveu. As outras pessoas presentes no carro sofreram apenas escoriações.

A trajetória de Gabriel na emissora começou em 2020, quando ingressou na equipe do canal no Rio de Janeiro. A transferência para São Paulo ocorreu no ano seguinte, em 2021.

Contratado como Operador Audiovisual, ele tinha a responsabilidade de operar e gerenciar sistemas de estúdio. A função envolvia a participação em programas ao vivo e gravados nas áreas de esportes, entretenimento, jornalismo e variedades.

Durante o período no canal, Gabriel atuou em projetos exibidos na Globo News, no Sportv" e no GE. Na apresentação pessoal em seu perfil no LinkedIn, definia a si mesmo como um "apaixonado pelo universo do cinema, televisão e todo o setor audiovisual".

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Até o momento, não foram divulgadas informações a respeito do traslado do corpo para o território brasileiro. Detalhes referentes a velório e sepultamento também não foram informados.



