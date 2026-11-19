A influenciadora colombiana Catalina Fernández, conhecida na internet como Cata Amatista, morreu aos 25 anos em decorrência de um câncer cerebral. Parentes da jovem confirmaram o falecimento na última quinta-feira (12/11). A notícia ganhou visibilidade global na quarta-feira (18/11), após a publicação de reportagens em portais internacionais como "TMZ" e "People".

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Catalina reunia mais de 3 milhões de seguidores nas redes, espaço onde costumava registrar o dia a dia de suas etapas médicas. Logo após a confirmação da morte, seguidores recorreram à internet para publicar homenagens e manifestar apoio aos familiares da criadora de conteúdo.

Diagnóstico de meduloblastoma cerebelar

A colombiana revelou em julho de 2023 o diagnóstico de meduloblastoma cerebelar. Essa enfermidade consiste em um tipo de tumor maligno localizado no cerebelo, estrutura cerebral responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora.

Desde a descoberta do quadro, Catalina enfrentou diferentes procedimentos hospitalares para o tratamento da doença. A criadora digital dividiu essa rotina com os internautas em seus perfis, detalhando etapas que incluíram:

intervenção cirúrgica

ciclos de quimioterapia

desdobramentos do acompanhamento hospitalar compartilhados com o público virtual

Pronunciamento e despedida dos familiares

Parentes de Catalina divulgaram um comunicado nas redes sociais para se despedir da jovem. Na publicação, os familiares destacaram a postura mantida pela colombiana durante a convivência e ressaltaram que "a vida é um presente que vale a pena celebrar todos os dias".

A mensagem familiar também enfatizou que os anos dedicados ao enfrentamento da patologia não definem a memória deixada pela criadora de conteúdo. Os parentes reforçaram que preferem recordar a jovem pelo que ela construiu.

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A nota da família encerrou o pronunciamento afirmando que "existem pessoas que não precisam permanecer fisicamente presentes para continuar conosco para sempre".