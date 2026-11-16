Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Para celebrar os 70 anos de publicação de "Grande sertão: Veredas", o Letra em Cena desta terça-feira (17/11) recebe a professora Márcia Marques de Morais, especialista na obra de Guimarães Rosa, para uma conversa sobre um dos maiores clássicos da literatura brasileira. O encontro será às 19h, na Sala Multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

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Publicado em 1956, "Grande sertão: Veredas" representou um marco na literatura nacional, transformando as formas de pensar e escrever sobre o Brasil. No romance, Guimarães Rosa não se limitou a contar uma história, mas criou uma linguagem própria, na qual a oralidade sertaneja se mistura ao português arcaico, a referências latinas, à erudição e a neologismos.

Em célebre entrevista concedida ao tradutor e jornalista Günter Lorenz, em Gênova, em 1965, dois anos antes de morrer, Rosa comentou sua relação com a arte de narrar: "Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos… Deste modo a gente se habitua, e narra estórias… No sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar estórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia."

No encontro, Márcia Marques de Morais conversa com o curador do projeto, José Eduardo Gonçalves. Trechos do romance serão interpretados pelo ator Odilon Esteves.

LETRA EM CENA



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Com Márcia Marques de Morais. Nesta terça-feira (17/11), às 19h, na Sala Multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca, mediante retirada de ingressos no Sympla. Informações: (31) 3516-2000.