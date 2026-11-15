Bruna Marquezine pega buquê no casamento de Leo Fuchs e ouve gritos de 'vai casar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine pegou um buquê de manjericão jogado no casamento do produtor cultural e diretor teatral Leo Fuchs com o professor universitário Gustavo Oliveira, realizado neste sábado (14) em Fernando de Noronha. A festa contou com a presença de vários famosos.

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A atriz estava acompanhada do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, que deu uma palinha durante a festa. "Bruna, você merece por merecimento", disse Fuchs. "De tanto ficar na fila, hoje chegou o seu momento."

"Eu não vou olhar, eu não vou olhar", brincou o noivo antes de jogar o ramo na direção dela. Depois que a atriz estava com o buquê na mão, os presentes puxaram coro de "vai casar, vai casar!".

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O buquê de manjericão normalmente é associado a abundância e riqueza. Em países como Itália e Portugal, ele simboliza declarações de amor, carinho e sinceridade. Antigamente ele era oferecido pelos homens às namoradas como prova de compromisso.