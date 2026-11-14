Assine
overlay
Início Cultura
Cultura

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam nome do 1º filho; entenda

A novidade foi apresentada por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, em um vídeo publicado nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
AS
ADRIELLY SOUZA
AS
ADRIELLY SOUZA
Repórter
14/11/2026 17:39 - atualizado em 14/11/2026 17:45

compartilhe

×
Nicolas Prattes mostra 1º ultrassom do filho com Sabrina Sato; veja vídeo
Nicolas Prattes mostra 1º ultrassom do filho com Sabrina Sato; veja vídeo crédito: Tupi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Sabrina Sato e Nicolas Prattes já tem um nome para o novo integrante: Rio. O casal anunciou neste sábado (14) como vai se chamar o primeiro filho dos dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 
 
 
Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por ?? Zoe Sato Nagle ???? (@zoe_sato.nagle)

" target="_blank">

A novidade foi apresentada por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, a menina conta aos seguidores que o irmão mais novo receberá um nome curto e explica o significado que a família atribuiu à escolha. Zoe também relaciona o nome ao verbo rir e transforma o anúncio em uma declaração de carinho ao bebê.

"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio! Quando minha mãe me contou, eu falei: 'Ô mãe, igual o Rio de Janeiro?'", diz a menina no vídeo.

Em seguida, Zoe explicou o significado que a família atribuiu à escolha e contou por que gosta de nomes curtos. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", completou.

Leia Mais

A escolha também chama a atenção pela raridade: segundo dados do Censo 2022 do IBGE, disponíveis na ferramenta Nomes no Brasil, apenas 70 pessoas tinham Rio como primeiro nome no país. Nenhuma delas nasceu antes de 1940.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O bebê será o primeiro filho de Nicolas Prattes e Sabrina Sato juntos. Os dois oficializaram o relacionamento em 2024 e agora se preparam para a chegada do menino.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay