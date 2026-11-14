Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam nome do 1º filho; entenda

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Um post compartilhado por ?? Zoe Sato Nagle ???? (@zoe_sato.nagle)

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A novidade foi apresentada por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, a menina conta aos seguidores que o irmão mais novo receberá um nome curto e explica o significado que a família atribuiu à escolha. Zoe também relaciona o nome ao verbo rir e transforma o anúncio em uma declaração de carinho ao bebê.

"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio! Quando minha mãe me contou, eu falei: 'Ô mãe, igual o Rio de Janeiro?'", diz a menina no vídeo.

Em seguida, Zoe explicou o significado que a família atribuiu à escolha e contou por que gosta de nomes curtos. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", completou.

A escolha também chama a atenção pela raridade: segundo dados do Censo 2022 do IBGE, disponíveis na ferramenta Nomes no Brasil, apenas 70 pessoas tinham Rio como primeiro nome no país. Nenhuma delas nasceu antes de 1940.

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O bebê será o primeiro filho de Nicolas Prattes e Sabrina Sato juntos. Os dois oficializaram o relacionamento em 2024 e agora se preparam para a chegada do menino.