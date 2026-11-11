Pink Floyd celebra 50 anos de 'Animals' com box inédito e raridades

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O Pink Floyd prepara edição comemorativa de 50 anos de "Animals", com lançamento marcado para 22 de janeiro. O projeto chegará ao mercado em formatos físicos e digitais, com um box de luxo que reúne o disco original de 1977, a apresentação da remixagem de 2018, registros de estúdio e faixas ao vivo.

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O material conta ainda com conteúdo literário e fotografias inéditas. As imagens revelam bastidores das sessões de gravação, o desenvolvimento da capa histórica e os detalhes de produção da turnê da época.

Distribuição das faixas no box

De acordo com o site "Whiplash", a coleção comemorativa reúne quatro discos:

o primeiro traz o álbum original completo com "Pigs on the wing 1", "Dogs", "Pigs (Three different ones)", "Sheep" e "Pigs on the wing 2";

o segundo apresenta a remixagem de 2018 com novas versões das cinco composições;

o terceiro reúne gravações raras de arquivo, incluindo a versão preliminar de "Dogs", a edição original de rádio e a versão inicial de "Sheep", além de "Studio Jam" e "Young Nicholas Jon";

o quarto disco traz o show gravado no Oakland Coliseum Arena, documentado em 1977.

História e criação de Animals

Décimo álbum do grupo, "Animals" é inspirado no livro "A Revolução dos Bichos", de George Orwell. A narrativa apresenta animais como metáfora para retratar classes sociais e elaborar críticas ao Reino Unido dos anos 1970, período marcado por desemprego elevado, inflação, violência racial e tensões sociais.

A identidade visual exibe um porco inflável entre as chaminés da Usina Termelétrica de Battersea, em Londres. Roger Waters criou a ideia inicial, desenvolvida ao lado de Storm Thorgerson e da agência Hipgnosis. A figura inflável virou marca nas apresentações da banda e em shows da carreira solo do baixista.

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O disco alcançou a segunda posição na parada do Reino Unido, a terceira posição nos Estados Unidos e somou cerca de 12 milhões de cópias vendidas mundialmente.