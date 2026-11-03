Mick Jagger revela sua rotina aos 83 anos: entre treinos de 5 a 6 dias por semana e corridas de 12 km, há um detalhe nos horários de sono que chama atenção

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Mick Jagger segue desafiando a passagem do tempo. Aos 83 anos, o líder da banda "The Rolling Stones" adota uma rotina de treinos similar à de um esportista de elite. O cantor britânico se exercita entre cinco e seis dias por semana, além de cuidar detalhadamente da alimentação e do descanso.

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Essa preparação física permite que ele mantenha a intensidade nos palcos, onde chega a percorrer até 19 quilômetros durante uma única apresentação. O vocalista deixou para trás os excessos dos primeiros anos no rock e escolheu um estilo de vida focado na longevidade e no bem-estar físico e mental.

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Treino para resistência, força e flexibilidade

O artista trabalha com a supervisão de um treinador especializado em atletas de alto rendimento. O programa combina modalidades distintas com o objetivo de desenvolver resistência, força e flexibilidade:

sessões de musculação alternadas com corrida e sprints;

ciclismo e natação;

aulas de kickboxing.

A preparação física inclui também aulas de dança e de balé clássico, práticas fundamentais para preservar a postura, o equilíbrio e a agilidade exigidos nos shows. Para completar a rotina, o músico faz ioga e pilates, duas atividades que ajudam na mobilidade das articulações e na diminuição do estresse.

Dieta ecológica e horários estritos de sono

A alimentação representa outro pilar da sua condição física. O plano nutricional prioriza produtos ecológicos e carboidratos complexos de qualidade para garantir energia de forma contínua:

arroz integral;

pão artesanal;

leguminosas.

O cantor abandonou o uso de drogas e, aos 58 anos, cortou de forma drástica o consumo de bebidas alcoólicas, consciente da necessidade de proteger o corpo a longo prazo.

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O repouso também segue regras rigorosas. Jagger mantém um horário estrito para dormir: vai para a cama por volta das duas horas da madrugada e acorda às dez da manhã. Esse intervalo de oito horas de sono garante a recuperação muscular e a mente descansada para os compromissos. O caso demonstra que constância, boa nutrição e descanso formam a base para envelhecer com saúde.