Mick Jagger revela sua rotina aos 83 anos: entre treinos de 5 a 6 dias por semana e corridas de 12 km, há um detalhe nos horários de sono que chama atenção
Vocalista dos Rolling Stones aposta em balé, musculação, alimentação ecológica e noites regradas para preservar vitalidade e esbanjar saúde
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Mick Jagger segue desafiando a passagem do tempo. Aos 83 anos, o líder da banda "The Rolling Stones" adota uma rotina de treinos similar à de um esportista de elite. O cantor britânico se exercita entre cinco e seis dias por semana, além de cuidar detalhadamente da alimentação e do descanso.
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Essa preparação física permite que ele mantenha a intensidade nos palcos, onde chega a percorrer até 19 quilômetros durante uma única apresentação. O vocalista deixou para trás os excessos dos primeiros anos no rock e escolheu um estilo de vida focado na longevidade e no bem-estar físico e mental.
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Treino para resistência, força e flexibilidade
O artista trabalha com a supervisão de um treinador especializado em atletas de alto rendimento. O programa combina modalidades distintas com o objetivo de desenvolver resistência, força e flexibilidade:
sessões de musculação alternadas com corrida e sprints;
ciclismo e natação;
aulas de kickboxing.
A preparação física inclui também aulas de dança e de balé clássico, práticas fundamentais para preservar a postura, o equilíbrio e a agilidade exigidos nos shows. Para completar a rotina, o músico faz ioga e pilates, duas atividades que ajudam na mobilidade das articulações e na diminuição do estresse.
Dieta ecológica e horários estritos de sono
A alimentação representa outro pilar da sua condição física. O plano nutricional prioriza produtos ecológicos e carboidratos complexos de qualidade para garantir energia de forma contínua:
arroz integral;
pão artesanal;
leguminosas.
O cantor abandonou o uso de drogas e, aos 58 anos, cortou de forma drástica o consumo de bebidas alcoólicas, consciente da necessidade de proteger o corpo a longo prazo.
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O repouso também segue regras rigorosas. Jagger mantém um horário estrito para dormir: vai para a cama por volta das duas horas da madrugada e acorda às dez da manhã. Esse intervalo de oito horas de sono garante a recuperação muscular e a mente descansada para os compromissos. O caso demonstra que constância, boa nutrição e descanso formam a base para envelhecer com saúde.