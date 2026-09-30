Projeto promove literatura negra com oficinas e rodas de conversa em BH

A inquietação de um estudante pode questionar o mundo. A de três pode ajudar a criar um movimento, como é o caso do Coletivo Narrativas e Poéticas Negras.

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O grupo belo-horizontino, que promove a literatura negra para toda a comunidade, realiza uma sequência de ações formativas, entre debates e rodas de conversas, até 17 de novembro.

A programação se desenvolve de forma descentralizada em Belo Horizonte. O projeto teve início no último dia 22, com a roda de conversa “Produção cultural pelas juventudes: trajetória do coletivo Narrativas e Poéticas Negras”, com a participação dos idealizadores Djeinaba Kane Ba, Samuel Nascimento e Ygor Gohan, que se juntaram enquanto eram estudantes de Letras na UFMG.

As temáticas das atividades variam entre escrita criativa, criação audiovisual, slam e memória da literatura negra. Ao todo, serão realizadas seis oficinas presenciais, duas on-line e duas rodas de conversa presenciais, além de duas ações de contrapartida em escolas públicas da capital.

“Tudo surgiu de uma necessidade de tornar mais acessível, mais reflexivo o ambiente de discussão sobre as literaturas negras. É uma tentativa de expandir mais essa noção da acessibilidade da comunicação, do acesso e da possibilidade de dialogar com diversas artes: a música, a literatura, a escrita criativa e a dança”, afirma a educadora Djeinaba.



MÚSICA

Nesta quinta-feira (1º/10) ela ministra a oficina “Literatura e musicalização”, no Centro Cultural Venda Nova. “A oficina traz um pouco dessa vivência da literatura e da música. Sou musicista e estudo desde muito nova, através da tradição familiar senegalesa, a relação dos cantos e da oralidade. Como a voz e o canto coletivo falam muito além deste campo, mas também sobre a literatura e os saberes ancestrais”, afirma.

Para o Coletivo, a descentralização é um dos principais objetivos dessas atividades. “Vimos que a maioria dos espaços com concentração de pessoas e atividades era no Centro e acreditamos que temos tantos outros com infraestrutura completa e carentes dessas atividades”, comenta a idealizadora.

A programação abrange os centros culturais Vila Santa Rita, Venda Nova, Bairro das Indústrias, Alto Vera Cruz, São Bernardo e Pampulha. “A ideia é que a literatura não fique só na universidade, nem nesses lugares em que se espera encontrar. Que ela vá onde tem esse gosto, essa necessidade e esse interesse de se desfrutar”, diz.

No ano passado, o coletivo lançou a coletânea “Entre Gerais”, reunindo 10 artistas que participaram de um processo de escrita criativa e deram origem ao livro de poesias. “Queremos agora seguir com o trabalho das oficinas e pensar na circulação do livro. Pensamos em buscar editais e torná-lo mais acessível para todo o Brasil”, afirma Djeinaba.

O trabalho reflete a coletividade que o grupo busca com todas as suas ações. “O livro tem várias facetas, cada um com sua história, sua experiência com literatura. A ideia é fomentar esse espaço coletivo. É o que pretendemos fazer enquanto grupo em expansão.”

Seguindo os moldes do coletivo, o material do livro também deve ganhar novas formas, pensando nas diferentes áreas do conhecimento e na acessibilidade. “Estamos fazendo o audiolivro e pensamos em outras formas de materializá-lo, como a musicalização do texto e performance”, cita.

“NARRATIVAS E POÉTICAS NEGRAS: FORMAÇÕES”

Rodas de conversas e oficinas voltadas para a literatura negra. Realização do Coletivo Narrativas e Poéticas Negras. Atividades até 17 de novembro. Inscrições para oficinas gratuitas através de formulário. Mais informações e programação completa no Instagram: @poeticas.negras.

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes

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