Ary Fontoura reage a fake news sobre a própria morte: 'Estou muito bem'

O ator Ary Fontoura, de 93 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (28) para expressar indignação com boatos sobre sua morte. Ele afirmou que perfis estão compartilhando a falsa notícia para atrair cliques e direcionar usuários a páginas de vendas.

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Fontoura pediu que os seguidores denunciassem as publicações e reafirmou que está bem. "Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data", lamentou o ator no Instagram.

Ele explicou que o susto atingiu sua família, amigos e fãs. Segundo o artista, as páginas usam o falso anúncio como uma armadilha para golpes. "Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem", disse.

O ator finalizou o vídeo com um pedido: "Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos". Ele também marcou o perfil da Meta, empresa responsável pelo Facebook, solicitando ajuda.

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A publicação gerou reações de amigos e seguidores. "Que loucura!", comentou o ator Lúcio Mauro Filho. "Que maluquice. Realmente, uma loucura", escreveu Murilo Rosa. Uma fã também se manifestou: "Já vi isso com vários outros artistas, acho um absurdo".