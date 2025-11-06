Entretenimento
Aos 92 anos, Ary Fontoura concorre a influenciador do ano
Mesmo aos 92 anos, o renomado ator ganhou o público com sua autenticidade e amor pela vida. Assim, concorre com Álvaro, Blogueirinha, Felca, Igor do Flow e Virgínia Fonseca pelo posto. Foto: Divulgação/João Miguel Jr./TV Globo
Ele, aliás, provou que idade não é desculpa para cuidar da saúde. O ator compartilhou nas redes sociais parte da sua rotina de treinos na academia. Foto: Montagem/Reprodução @aryfontoura
No vídeo, ele aparece fazendo exercícios para membros superiores e inferiores: "Hoje não tem zuera (sic)! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana", escreveu. "Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada", completou Ary. Foto: Montagem/Reprodução @aryfontoura
Vamos, então, saber um pouco mais sobre a carreira deste excelente e para lá de querido ator brasileiro, que segue cativando a paixão de seus seguidores. Foto: Reprodução/Instagram
Nascido em Curitiba, no Paraná, em 27 de janeiro de 1933, Ary conta com mais de 50 novelas no currículo, tornando-se um dos atores mais aclamados e queridos do Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Humor Multishow
-
Ary iniciou sua jornada artística em 1961, quando foi "descoberto" pela produção da primeira série feita para TV no Brasil: "O Vigilante Rodoviário". Foto: Divulgação/João Miguel Jr./TV Globo
-
Sua estreia na TV Globo aconteceu ainda nos anos 1960, e desde então ele se tornou presença constante em novelas, minisséries e programas de humor. Ao longo da carreira, Ary interpretou personagens memoráveis que vão de tipos cômicos a papéis dramáticos. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Em 1985, Ary brilhou como Florindo "Seu Flô" Abelha em "Roque Santeiro", uma das novelas mais aclamadas da TV brasileira. Foto: Reprodução
-
Em 1989, interpretou o Coronel Artur da Tapitanga em outra novela muito popular da época: "Tieta". Foto: Reprodução/TV Globo
-
Outro personagem marcante foi o excêntrico doutor Lutero, de "Amor à Vida", exibida pela TV Globo em 2013. Foto: Divulgação/TV Globo
-
-
Mais recentemente, Ary trabalhou em "A Dona do Pedaço", exibida em 2019 e "Fuzuê", de 2023. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em 2025, o ator repete o papel de Joaquim Pereira (o "Quinzinho") em "Êta Mundo Melhor!", continuação direta de "Êta Mundo Bom!". Foto: Divulgação/Edu Lopes/TV Globo
-
Além das novelas, Ary Fontoura também é reconhecido por seu carisma e bom humor. Na Globo, ele já participou de vários seriados e programas humorísticos, como "Sai de Baixo", "Sítio do Picapau Amarelo" e "A Diarista". Foto: Reprodução/TV Globo
-
O ator também brilhou no cinema e no teatro, atuando em dezenas de filmes e peças ao longo dos anos. Foto: Divulgação/Fábio Rocha/TV Globo
-
-
Em novembro de 2025, o ator já conta com 6,7 milhões de seguidores só no Instagram. Em mais de seis décadas de carreira, Ary Fontoura se consolidou como um ícone da dramaturgia brasileira e não há dúvidas: continua acumulando admiradores até hoje. Foto: Divulgação/Alessandra Lima/TV Globo