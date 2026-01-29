Ele “bomba”: Ary Fontoura faz 93 anos com aplausos pela carreira na TV e pelo sucesso nas redes sociais
-
Na legenda, o ator escreveu “93 aninhos. Com calma no olhar e fome de mundo! Parabéns pra mim e pra todos que hoje celebram a vida”, mostrando gratidão e entusiasmo pela data especial.Foto: Ary Fontoura Instagram
-
No registro, ele também fez um pedido simples e significativo ao assoprar as velas: “Peço a Deus somente uma coisa: saúde e amor. O resto a gente constrói junto”, e recebeu uma série de mensagens carinhosas de fãs e colegas de profissão.Foto: Ary Fontoura Instagram
-
Ary Fontoura é tão ativo nas redes sociais que venceu a categoria Influenciador do Ano em 2025, mostrando que seu carisma também conquistou o público na web.Foto: Ary Fontoura Instagram
O ator superou outros indicados e foi reconhecido pelo sucesso de seus vídeos bem-humorados e inspiradores na internet.
-
Pela internet, aliás, ele já provou que idade não é desculpa para não cuidar da saúde. O ator compartilhou nas redes sociais parte da sua rotina de treinos na academia.Foto: Montagem/Reprodução @aryfontoura
-
-
No vídeo, ele aparece fazendo exercícios para membros superiores e inferiores: “Hoje não tem zuera (sic)! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana”, escreveu. “Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada”, completou Ary.Foto: Montagem/Reprodução @aryfontoura
-
Vamos, então, saber um pouco mais sobre a carreira deste excelente e para lá de querido ator brasileiro, que segue cativando a paixão de seus seguidores.Foto: Reprodução/Instagram
-
Nascido em Curitiba, no Paraná, em 27 de janeiro de 1933, Ary conta com mais de 50 novelas no currículo, tornando-se um dos atores mais aclamados e queridos do Brasil.Foto: Wikimedia Commons/Humor Multishow
-
-
Ary iniciou sua jornada artística em 1961, quando foi “descoberto” pela produção da primeira série feita para TV no Brasil: “O Vigilante Rodoviário”.Foto: Divulgação/João Miguel Jr./TV Globo
-
Sua estreia na TV Globo aconteceu ainda nos anos 1960, e desde então ele se tornou presença constante em novelas, minisséries e programas de humor. Ao longo da carreira, Ary interpretou personagens memoráveis que vão de tipos cômicos a papéis dramáticos.Foto: Divulgação/TV Globo
-
Em 1985, Ary brilhou como Florindo “Seu Flô” Abelha em “Roque Santeiro”, uma das novelas mais aclamadas da TV brasileira.Foto: Reprodução
-
-
Em 1989, interpretou o Coronel Artur da Tapitanga em outra novela muito popular da época: “Tieta”.Foto: Reprodução/TV Globo
-
Outro personagem marcante foi o excêntrico doutor Lutero, de “Amor à Vida”, exibida pela TV Globo em 2013.Foto: Divulgação/TV Globo
-
Outras novelas marcantes da carreira de Ary Fontoura são: “Dancin’ Days”, de 1978; “A Viagem”, de 1994; “A Favorita”, de 2008; e “Êta Mundo Bom!”, de 2016.Foto: Divulgação/Inácio Moraes/TV Globo
-
-
Mais recentemente, Ary trabalhou em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019 e “Fuzuê”, de 2023.Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em 2025, o ator repete o papel de Joaquim Pereira (o “Quinzinho”) em “Êta Mundo Melhor!”, continuação direta de “Êta Mundo Bom!”.Foto: Divulgação/Edu Lopes/TV Globo
-
Além das novelas, Ary Fontoura também é reconhecido por seu carisma e bom humor. Na Globo, ele já participou de vários seriados e programas humorísticos, como “Sai de Baixo” e “A Diarista”.Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
O ator também brilhou no cinema e no teatro, atuando em dezenas de filmes e peças ao longo dos anos.Foto: Divulgação/Fábio Rocha/TV Globo
-
Nos últimos anos, especialmente após a pandemia de Covid-19, Ary virou um fenômeno nas redes sociais, compartilhando momentos descontraídos com os fãs.Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Em 2026 o ator já conta com 6,8 milhões de seguidores só no Instagram. Em mais de seis décadas de carreira, Ary Fontoura se consolidou como um ícone da dramaturgia brasileira e não há dúvidas: continua acumulando admiradores até hoje.Foto: Divulgação/Alessandra Lima/TV Globo
-