Xuxa processa ex-paquita Sorvetão por dívida de R$ 26 mil; entenda

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A apresentadora Xuxa Meneghel entrou com uma ação na Justiça contra a ex-paquita Andrea Sorvetão para cobrar uma dívida relacionada a um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

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O valor da cobrança, que inclui juros e correção monetária, ultrapassa os R$ 26 mil. O imóvel foi cedido gratuitamente à ex-paquita em 2020, por meio de um contrato de comodato, que é um empréstimo sem custos.

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Sorvetão alega que viveu um período financeiro delicado, tentou negociar o pagamento e não tinha condições de quitar o valor da forma exigida na época. Ela também afirmou estar aberta ao diálogo.

O que aconteceu com o apartamento?

Em janeiro de 2020, Xuxa cedeu o imóvel para que Andréa Sorvetão morasse com seu marido e as duas filhas. O acordo, com prazo de 48 meses, não incluía cobrança de aluguel.

Pelo contrato, no entanto, Sorvetão deveria arcar com todas as despesas do apartamento. Entre elas estavam: condomínio, IPTU, taxa de incêndio, seguro e contas de luz e gás. O acordo previa a apresentação mensal dos comprovantes de pagamento.

Como a dívida surgiu?

Segundo a ação movida por Xuxa, parte das despesas deixou de ser paga entre fevereiro de 2020 e março de 2021. Documentos anexados ao processo mostram 10 cobranças de IPTU em aberto, que somavam R$ 16.276,26.

A defesa da apresentadora afirma que ela acabou pagando os encargos por meio da administradora do imóvel. Os autos também registram um pagamento parcial de R$ 1 mil feito por Sorvetão em maio de 2020.

Andréa foi notificada extrajudicialmente sobre a dívida em setembro de 2023. Naquele momento, o débito era calculado em R$ 22.923,74. Com a aplicação de juros e correção, o valor chegou a R$ 26.289,68 em julho de 2026, quantia cobrada atualmente na Justiça.

A ação foi protocolada em 16 de setembro de 2026. Nela, Xuxa pede o ressarcimento das despesas que afirma ter pago, além das custas do processo e honorários advocatícios. Por ter mais de 60 anos, a apresentadora solicitou prioridade na tramitação.

A cobrança judicial ocorre após anos de afastamento entre as duas, que mantiveram uma relação próxima por décadas. O distanciamento se tornou público e, desde então, ambas comentaram as diferenças que marcaram o rompimento.

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