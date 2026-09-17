Solo de Malu Falabella leva ao palco conflitos de uma mulher em busca de si

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Casamento, filhos, sucesso profissional, fama, liberdade sexual. Ao longo da vida, diferentes imagens do que seria uma mulher feliz são apresentadas como possibilidades quase obrigatórias. É a partir do desmoronamento dessas expectativas que Malu Falabella constrói “Em noites de chuva é melhor não morrer”, solo que retorna a Belo Horizonte nesta quinta (17/9) e sexta-feira (18/9), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesi Minas.

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Em cena, a atriz interpreta uma mulher em uma espécie de luto de si mesma. Perdida, ela tenta entender quem é, depois de perceber que alguns dos modelos de vida que perseguia já não fazem sentido.

A ideia para o espetáculo surgiu de uma experiência pessoal de Malu. Depois do fim de um relacionamento e de uma frustração profissional, ela passou a questionar os papéis que havia aprendido a associar à felicidade. “Surgiu da ideia de me sentir incompleta, depois de uma fase que eu chamo de luto de si própria, de perdas de elementos muito fundamentais na minha vida”, conta.

A partir desse momento, a atriz começou uma pesquisa que reuniu filosofia e psicanálise para pensar a construção da identidade feminina. Nascida nos anos 1990, Malu levou para a dramaturgia referências da infância e da adolescência, como músicas da época.

“É uma pesquisa pessoal sobre filosofia, psicanálise, para a gente entender a psique feminina de uma mulher que é criada também dentro da cultura, uma cultura que, no meu caso, é de quem nasceu nos anos 90”, explica.

A personagem é, em alguma medida, uma versão da própria atriz. A trilha sonora incorpora frases e referências associadas à década, com elementos que vão de Sandy & Junior e Wanessa Camargo a jingles e músicas de desenhos animados.

O texto começou a partir de um material bruto escrito por Malu durante esse período de pesquisa. Depois, ganhou forma nos ensaios ao lado da diretora Júlia Camargos. Apesar dos temas delicados, o espetáculo não abandona o humor. A comédia é uma das ferramentas usadas por Malu para criar proximidade com a plateia.

“Apesar de a gente falar de temas densos, a maior parte dela é humor. Eu amo trabalhar com comédia. Então, nessa interação mesmo com o público, vamos pensando, sempre brincando”, afirma.

Malu percebe uma identificação especialmente forte entre as mulheres que assistem à peça. “Eu vejo o quanto as mulheres se reconhecem nessa questão do quanto elas são cobradas para performarem um modelo de mulher, cobradas de uma perfeição, essas exigências da sociedade do que é ser uma mulher”, diz.

EM NOITES DE CHUVA É MELHOR NÃO MORRER

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Solo de Malu Falabella, será apresentado nesta quinta (17/9) e sexta-feira (18/9), às 20h, no Teatro de Bolso do SESIMINAS (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos no Sympla R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).