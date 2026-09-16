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Ex-Panicat compra carro de mais de R$ 1 milhão por causa da maçaneta

A influenciadora realizou um sonho ao adquirir seu novo carro; ela revelou que um detalhe no design do veículo foi o fator decisivo na compra

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
16/09/2026 14:01 - atualizado em 16/09/2026 14:03

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Nicole Bahls compra carro de mais de R$ 1 milhão por causa da maçaneta e surpreende a web
Nicole Bahls compra carro de mais de R$ 1 milhão por causa da maçaneta e surpreende a web crédito: Tupi

A ex-Panicat Nicole Bahls, de 40 anos, comprou um carro novo e revelou em seu Instagram, nesta quarta-feira (16/9), o motivo inusitado para a aquisição: a maçaneta do veículo. Ela adquiriu uma Range Rover, modelo Sport, cujo preço para a versão 2026 começa em R$ 1,15 milhão no Brasil.

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Em sua rede social, a influenciadora celebrou a conquista e mostrou o detalhe que foi decisivo para a escolha do automóvel. "Chegou meu carro novo! Meu brinquedo! Sempre quis ter esse carro por causa da maçaneta, e preto. Ai, que tudo!", disse.

Foto: Reprodução | Instagram

Nicole também contou que adiou a compra para focar em outras prioridades, como seu sítio em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde cuida de diversos animais.

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"Depois de bichinho, de casa, tem uma coisa que eu amo muito, que é carro. Eu sou apaixonada por um carro bonito. Tinha um carro que eu vivia sonhando, e é tudo no tempo de Deus", afirmou.

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Ela explicou o planejamento: "Falei: ‘Eu vou priorizar a obra, fazer as coisas direitinho, e depois eu vejo o carro’. E eu comprei, gente, o carro dos meus sonhos", declarou a influenciadora.

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