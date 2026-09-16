Ex-Panicat compra carro de mais de R$ 1 milhão por causa da maçaneta

A ex-Panicat Nicole Bahls, de 40 anos, comprou um carro novo e revelou em seu Instagram, nesta quarta-feira (16/9), o motivo inusitado para a aquisição: a maçaneta do veículo. Ela adquiriu uma Range Rover, modelo Sport, cujo preço para a versão 2026 começa em R$ 1,15 milhão no Brasil.

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Em sua rede social, a influenciadora celebrou a conquista e mostrou o detalhe que foi decisivo para a escolha do automóvel. "Chegou meu carro novo! Meu brinquedo! Sempre quis ter esse carro por causa da maçaneta, e preto. Ai, que tudo!", disse.

Foto: Reprodução | Instagram

Nicole também contou que adiou a compra para focar em outras prioridades, como seu sítio em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde cuida de diversos animais.

"Depois de bichinho, de casa, tem uma coisa que eu amo muito, que é carro. Eu sou apaixonada por um carro bonito. Tinha um carro que eu vivia sonhando, e é tudo no tempo de Deus", afirmou.

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Ela explicou o planejamento: "Falei: ‘Eu vou priorizar a obra, fazer as coisas direitinho, e depois eu vejo o carro’. E eu comprei, gente, o carro dos meus sonhos", declarou a influenciadora.