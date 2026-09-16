MC Pipokinha é detida em Paris e aponta motivo surpreendente
Artista foi impedida de viajar para Londres e acredita que suas roupas foram associadas à prostituição pelas autoridades francesas; entenda o caso
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A funkeira MC Pipokinha afirmou ter sido detida pela imigração em Paris, na França, nessa terça-feira (15/9). A artista encerrava uma turnê na Europa e planejava viajar para Londres, na Inglaterra, mas foi impedida de continuar o trajeto pela polícia francesa.
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De acordo com o portal Bacci Notícias, a cantora acredita que a abordagem foi motivada pelas roupas que ela e sua acompanhante, MC Princesa, usavam. Pipokinha disse que os agentes teriam associado o vestuário das duas à prática de prostituição.
Em um vídeo gravado enquanto esperava a verificação de seus documentos, a cantora comentou a situação. "Policial está lá dentro resolvendo as coisas, e eu aqui, presa; não tem o que fazer", declarou.
Condenação no Brasil
O incidente na Europa ocorre pouco tempo depois de a artista ser condenada pela Justiça brasileira. Em agosto, Doroth Helena de Sousa Alves, nome de Pipokinha, e outros quatro envolvidos foram sentenciados a pagar R$ 162,1 mil por danos morais coletivos.
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A punição refere-se a um show em Corumbá (MS), em fevereiro de 2023. Na ocasião, a funkeira se apresentou em um trio elétrico com cenas de conteúdo sexual explícito, vistas por adolescentes de 14 anos.
A 1ª Vara Cível de Corumbá analisou vídeos que mostravam a cantora parcialmente despida e dançarinos simulando atos sexuais. A Justiça concluiu que a visibilidade do evento expôs menores a conteúdo inadequado.
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Pipokinha chegou a Paris na segunda-feira (14/9) para encontrar uma amiga. Ela permanece na cidade aguardando os trâmites para saber se poderá seguir para a Inglaterra. Não há previsão oficial sobre a liberação definitiva da artista pela imigração francesa.