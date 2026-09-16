Eliminada do MasterChef, Gabriela ganha broche e estágio de Jacquin

A noite de terça-feira (15) marcou a eliminação de Gabriela do MasterChef Brasil. A obstetra deixou a competição após uma falha técnica no preparo da sobremesa 'baked Alaska', mas sua saída foi celebrada com um convite irrecusável do chef Erick Jacquin.

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Logo após o anúncio, Jacquin quebrou o protocolo ao entregar seu próprio broche para Gabriela. O jurado elogiou a evolução e a alegria da competidora e abriu as portas de seus restaurantes para uma experiência profissional.

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“O dia que você quiser passar o dia dentro da cozinha, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, é só ligar para a gente que você será bem-vinda”, declarou o chef.

O erro técnico na sobremesa

O desafio que selou o destino de Gabriela foi um Baked Alaska, uma sobremesa que exige precisão no equilíbrio entre bolo, sorvete e merengue. Em entrevista ao Band.com.br, ela reconheceu que seu principal erro foi a estrutura do sorvete.

A cozinheira explicou que tentou inovar na cremosidade ao combinar dois tipos de gordura, o que pesou a massa e impediu que o sorvete atingisse a consistência correta. Fogaça apontou excesso de açúcar, enquanto Helena Rizzo destacou o excesso de gordura e a falta de estrutura.

Apesar do deslize, Gabriela se mostrou orgulhosa por ter superado suas próprias expectativas. Ela revelou que viajou para São Paulo com dinheiro para apenas um mês de aluguel, pois acreditava que seria eliminada ainda nas seletivas.

Autoconfiança e futuro na cozinha

Para Gabriela, a maior lição do programa foi a necessidade de acreditar mais em seu potencial. “A grande lição que eu tiro do MasterChef é que eu preciso acreditar mais em mim, porque eu duvido muito de mim”, refletiu.

Fora do reality, ela garantiu que aproveitará a oportunidade oferecida por Jacquin e continuará investindo na gastronomia, sem abandonar a medicina. "Eu amo ser obstetra, mas eu amo demais cozinhar e a certeza que eu tenho é que eu não vou parar", concluiu.

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Com a eliminação, Carla, Jéssica, Maddu, Jesuino e Rodrigo formam o Top 5 da temporada e seguem na disputa pelo título do MasterChef Brasil.