Além de Fogaça: 5 chefs que viraram estrelas de TV no Brasil

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O sucesso de Henrique Fogaça no "MasterChef Brasil", programa do qual fez parte por mais de uma década, ajudou a consolidar a imagem do chef de cozinha como uma estrela da televisão. No entanto, ele é apenas um dos nomes em uma longa lista de profissionais que trocaram a exclusividade dos restaurantes pela fama nas telas. O fenômeno não é novo e ajudou a transformar a gastronomia em entretenimento para milhões de brasileiros.

Muito antes de os reality shows culinários se tornarem uma febre, outros talentos da cozinha já conquistavam o público com carisma e receitas práticas. Esses chefs não apenas ensinaram a cozinhar, mas também criaram uma conexão com os espectadores, tornando-se figuras familiares nos lares do país. Suas trajetórias abriram caminho para a atual geração de celebridades gastronômicas.

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Paola Carosella: A chef argentina se tornou uma das figuras mais queridas e respeitadas da TV brasileira durante sua participação como jurada no "MasterChef Brasil". Com sua personalidade forte e comentários técnicos precisos, ela conquistou uma legião de fãs. Após sua saída do reality em 2021, continuou na mídia com seu canal no YouTube e o programa "Alma de Cozinheira". Em 2025, fez uma participação especial no MasterChef, retornando à cozinha do programa após cinco anos.

Érick Jacquin: Outro nome que ganhou notoriedade nacional no "MasterChef Brasil", o chef francês é conhecido por seu sotaque carregado e bordões como "falta tômpero". Seu jeito divertido e exigente o transformou em uma figura icônica. Jacquin também comandou o sucesso "Pesadelo na Cozinha", versão brasileira do formato de Gordon Ramsay. Em 2025, o chef se afastou temporariamente do programa por motivos pessoais, após mais de 10 anos consecutivos de gravações.

Alex Atala: Considerado um dos chefs mais importantes do mundo, Atala levou a culinária brasileira para outro patamar com seu restaurante D.O.M. Na televisão, ele teve participações marcantes, incluindo uma série na Netflix, "Chef's Table", e programas que exploram a riqueza dos ingredientes amazônicos, reforçando sua imagem de embaixador da gastronomia nacional.

Olivier Anquier: O chef e padeiro franco-brasileiro é um veterano da televisão. Com seu programa "Diário do Olivier", ele viajou pelo Brasil e pelo mundo em busca de boas histórias e receitas, sempre com um estilo descontraído e acessível. Sua presença constante na TV por décadas o estabeleceu como uma das personalidades mais duradouras do segmento.

Bela Gil: Filha do músico Gilberto Gil, Bela se destacou com uma abordagem focada na alimentação natural e saudável. Com seu programa "Bela Cozinha", exibido no canal GNT, ela apresentou ingredientes pouco convencionais para o grande público, como chia, cúrcuma e linhaça, e ensinou receitas que priorizam o bem-estar, criando um nicho de grande sucesso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.