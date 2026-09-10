“Jaadugar”: 5 motivos para conhecer o anime
Obra do estúdio Science SARU aborda a cultura persa e a expansão do Império Mongol e ganha dublagem em português na Crunchyroll
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Ambientada no século XIII, "Jaadugar: A Witch in Mongolia" combina drama histórico, geopolítica e a busca pelo conhecimento. Baseada no premiado mangá de Tomato Soup e produzida pelo estúdio Science SARU, a animação apresenta uma trama marcada pelos conflitos entre diferentes culturas e pelo avanço do Império Mongol. A série acaba de ganhar dublagem em português brasileiro.
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Para quem ainda não começou a jornada pelo século XIII, confira cinco motivos para assistir.
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Estilo visual
Produzido pelo estúdio Science SARU, responsável por "Dan da Dan", o anime apresenta uma direção de arte baseada em uma paleta de cores quentes, contornos definidos e composições que remetem a ilustrações de livros antigos. Os cenários mostram paisagens, construções e outros elementos do período retratado na história.
Cultura persa e mundo islâmico
Diferentemente de muitas obras ambientadas na Idade Média, "Jaadugar" concentra parte da narrativa na cultura persa e no mundo islâmico do século XIII. A trama aborda temas ligados à ciência e à filosofia, além de mostrar bibliotecas, estudos de astronomia, práticas médicas e a vida em centros de conhecimento do período.
O conhecimento como "magia"
A história acompanha Sitara, uma jovem persa que perde tudo e é levada a um centro de estudos. A narrativa usa o conceito de "bruxaria" para tratar do conhecimento científico, da estratégia e da capacidade de investigação. Esses elementos passam a fazer parte da trajetória da protagonista enquanto o Império Mongol avança sobre a região.
A expansão do Império Mongol
A expansão mongol é um dos elementos que conduzem a história. A trama coloca em contato diferentes povos e culturas e mostra as mudanças provocadas pelo avanço militar sobre os territórios persas. Nesse contexto, o conhecimento e as instituições de estudo também entram em disputa.
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Dublagem em português brasileiro
O anime estreou sua versão dublada em português brasileiro na Crunchyroll. O trabalho, realizado pelo estúdio Som de Vera Cruz, conta com Ana Elena Bittencourt (Noelle em "Black Clover") na voz da protagonista Sitara. O elenco inclui também Erick Bougleux (Denji em "Chainsaw Man") e Gabriel Verta (Rudo em "Gachiakuta"). A adaptação atenta aos termos históricos torna a experiência mais imersiva.