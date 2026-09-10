“Jaadugar”: 5 motivos para conhecer o anime

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Ambientada no século XIII, "Jaadugar: A Witch in Mongolia" combina drama histórico, geopolítica e a busca pelo conhecimento. Baseada no premiado mangá de Tomato Soup e produzida pelo estúdio Science SARU, a animação apresenta uma trama marcada pelos conflitos entre diferentes culturas e pelo avanço do Império Mongol. A série acaba de ganhar dublagem em português brasileiro.

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Para quem ainda não começou a jornada pelo século XIII, confira cinco motivos para assistir.

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Estilo visual

Produzido pelo estúdio Science SARU, responsável por "Dan da Dan", o anime apresenta uma direção de arte baseada em uma paleta de cores quentes, contornos definidos e composições que remetem a ilustrações de livros antigos. Os cenários mostram paisagens, construções e outros elementos do período retratado na história.

Cultura persa e mundo islâmico

Diferentemente de muitas obras ambientadas na Idade Média, "Jaadugar" concentra parte da narrativa na cultura persa e no mundo islâmico do século XIII. A trama aborda temas ligados à ciência e à filosofia, além de mostrar bibliotecas, estudos de astronomia, práticas médicas e a vida em centros de conhecimento do período.

O conhecimento como "magia"

A história acompanha Sitara, uma jovem persa que perde tudo e é levada a um centro de estudos. A narrativa usa o conceito de "bruxaria" para tratar do conhecimento científico, da estratégia e da capacidade de investigação. Esses elementos passam a fazer parte da trajetória da protagonista enquanto o Império Mongol avança sobre a região.

A expansão do Império Mongol

A expansão mongol é um dos elementos que conduzem a história. A trama coloca em contato diferentes povos e culturas e mostra as mudanças provocadas pelo avanço militar sobre os territórios persas. Nesse contexto, o conhecimento e as instituições de estudo também entram em disputa.

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Dublagem em português brasileiro

O anime estreou sua versão dublada em português brasileiro na Crunchyroll. O trabalho, realizado pelo estúdio Som de Vera Cruz, conta com Ana Elena Bittencourt (Noelle em "Black Clover") na voz da protagonista Sitara. O elenco inclui também Erick Bougleux (Denji em "Chainsaw Man") e Gabriel Verta (Rudo em "Gachiakuta"). A adaptação atenta aos termos históricos torna a experiência mais imersiva.