C-dramas: 7 séries chinesas que se tornaram fenômenos globais
De dramas de época a romances modernos, conheça as produções da China que estão conquistando fãs em todo o mundo nas plataformas de streaming.
compartilheSIGA
O universo dos C-dramas, como são conhecidas as séries de televisão chinesas, conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Com produções grandiosas, figurinos deslumbrantes e histórias que misturam romance, fantasia e intrigas palacianas, esses títulos se tornaram um fenômeno nas principais plataformas de streaming.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As narrativas envolventes, muitas vezes baseadas em novelas online de sucesso, prendem a atenção do público por dezenas de episódios. O apelo vai desde os dramas de época, que exploram a rica história imperial da China, até as comédias românticas modernas, ambientadas em metrópoles vibrantes.
Leia Mais
A nova onda do cinema da China que está conquistando o mundo
K-Dramas conquistam o Brasil e se tornam os queridinhos do streaming
Para quem deseja explorar esse movimento cultural, preparamos uma lista com sete títulos que se tornaram sucessos globais e servem como uma excelente porta de entrada para este universo.
"O Indomável" ("The Untamed"): um dos maiores fenômenos do gênero, esta série de fantasia "xianxia" narra a jornada de dois cultivadores que desvendam mistérios em um mundo de clãs, magia e artes marciais. A trama complexa e a amizade profunda entre os protagonistas cativaram milhões de espectadores.
"A Lenda de Yanxi Palace" ("Story of Yanxi Palace"): ambientado na Cidade Proibida do século XVIII, o drama acompanha uma jovem inteligente e destemida que busca vingança pela morte da irmã. Suas estratégias e personalidade forte a transformaram em um ícone cultural.
"Cinzas de Amor" ("Ashes of Love"): outra fantasia "xianxia" de grande sucesso, a série é conhecida por seus efeitos visuais impressionantes e por um triângulo amoroso épico envolvendo a filha da Deusa das Flores e dois príncipes celestiais.
"Vá, Lula!" ("Go Go Squid!"): nesta comédia romântica moderna, uma cantora de cover e gênio da computação se apaixona por uma lenda do mundo dos e-sports. A série mistura o universo dos jogos eletrônicos com um romance leve e cativante, que se tornou muito popular entre o público jovem.
"Você é Minha Glória" ("You Are My Glory"): a trama une uma atriz famosa em declínio com seu antigo colega de escola, que agora é um engenheiro aeroespacial. Para melhorar sua imagem pública, ela precisa da ajuda dele para vencer um torneio do game que patrocina, reacendendo uma paixão do passado.
"Amor Oculto" ("Hidden Love"): um sucesso viral nas redes sociais, esta série acompanha uma jovem que se apaixona pelo melhor amigo de seu irmão mais velho. A história aborda o amadurecimento e a evolução de um amor platônico da adolescência para um relacionamento real na vida adulta.
"O Amor é Doce" ("Love is Sweet"): ambientada no competitivo mercado financeiro de Xangai, a produção é uma comédia romântica sobre dois amigos de infância que se reencontram como rivais em uma empresa de investimentos. A química do casal principal e as reviravoltas divertidas garantiram seu lugar entre os favoritos do público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.