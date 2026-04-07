A nova onda do cinema da China que está conquistando o mundo

O cinema chinês deixou de ser um nicho para se tornar uma força global. Com produções que rivalizam em orçamento e bilheteria com os maiores blockbusters de Hollywood, a indústria cinematográfica da China vive uma era de ouro, conquistando telas e festivais ao redor do mundo. Essa transformação vai muito além dos filmes de artes marciais e dramas históricos que marcaram o passado.

Hoje, o cardápio de gêneros é vasto e atende a todos os públicos. A mudança é impulsionada por um mercado interno gigantesco e por investimentos pesados em tecnologia, que permitem a criação de épicos de ficção científica e fantasia com efeitos visuais de ponta. O sucesso dessas obras no mercado doméstico garante orçamentos que muitas vezes superam os de produções ocidentais.

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Ao mesmo tempo, uma nova geração de cineastas explora temas complexos e contemporâneos. Diretores como Jia Zhangke e Bi Gan ganham destaque em festivais internacionais, como Cannes e Berlim, com filmes que oferecem um olhar crítico e poético sobre a sociedade chinesa em rápida transformação.

Do blockbuster ao cinema de autor

Essa dualidade entre o comercial e o autoral é o que torna o cenário atual tão vibrante. Se por um lado há filmes de ação com narrativas patrióticas que quebram recordes de bilheteria, por outro há dramas intimistas que exploram as angústias da vida urbana moderna. Essa diversidade mostra a maturidade e a profundidade da indústria.

A expansão não se limita às salas de cinema. Plataformas de streaming como a Netflix passaram a investir em conteúdo chinês, licenciando filmes e até mesmo adaptando obras literárias de sucesso, como o livro que deu origem à série “O Problema do 3 Corpos”. Isso significa que o acesso a essas produções está cada vez mais fácil para o público brasileiro.

O que assistir para entender o momento

Para quem deseja mergulhar nesta nova onda, alguns títulos são essenciais. Eles representam diferentes facetas da produção recente e servem como um ótimo ponto de partida.

"The Wandering Earth" (2019): Um marco da ficção científica chinesa. A trama sobre levar a Terra para fora do sistema solar, com destino a Alpha Centauri, para escapar de um Sol em expansão que ameaça engolir o planeta mostra a ambição e a capacidade técnica da indústria em criar espetáculos de escala global.

"Ne Zha" (2019): Esta animação foi um fenômeno de bilheteria e prova que o cinema chinês também domina o formato. Baseado em uma lenda popular, o filme combina humor, ação e um visual impressionante para recontar uma história clássica.

"A Batalha do Lago Changjin" (2021): Um dos filmes mais caros já produzidos na China, este épico de guerra retrata um episódio da Guerra da Coreia. Seu sucesso estrondoso reflete o apelo de narrativas de grande escala para o público local.

"Longo Dia de Viagem Noite Adentro" (2018): Dirigido por Bi Gan, este filme é um exemplo do cinema de autor que ganha espaço. Famoso por um plano-sequência de quase uma hora em 3D, é uma obra poética e visualmente deslumbrante que circulou por festivais de prestígio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.