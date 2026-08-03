SBT supera a Globo com ‘Domingo Legal’ e Celso Portiolli comemora; assista

O SBT assumiu o topo da audiência na Grande São Paulo durante a tarde do último domingo (2/8). Sob o comando de Celso Portiolli, o programa "Domingo Legal" superou a principal concorrente por 17 minutos não consecutivos, alcançando um pico de 7,38 pontos às 15h47.

A liderança na medição em tempo real começou às 15h32, com o programa retomando o primeiro lugar em diferentes intervalos até se manter na frente entre 15h38 e 15h50. A maior vantagem foi registrada às 15h45, quando o SBT marcou 7,28 pontos contra 6,46 da Globo.



Celso Portiolli comemora a liderança no Ibope contra o programa da Eliana na Globo. pic.twitter.com/nWBkvIBqy6

— Central Reality (@centralreality) August 2, 2026

O desempenho foi impulsionado pelo lançamento da atração "Quem Sabe, Sobe". Portiolli celebrou o resultado ao vivo batendo o sino no palco e agradeceu aos telespectadores pela boa aceitação. O apresentador aproveitou o momento para mencionar as celebrações de 45 anos da emissora.

Durante o discurso, Portiolli destacou o compromisso do canal em "levar entretenimento para as famílias brasileiras". O SBT conseguiu desbancar o final da atração de Eliana e o início da transmissão esportiva na emissora concorrente.

No período em que a emissora paulista liderava, a Globo exibia o pré-jogo da partida entre Palmeiras e Fortaleza. O novo quadro consolidou a estratégia do dominical de renovar sua grade de conteúdo para manter a competitividade nas tardes de domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



