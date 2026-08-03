Ted Lasso está de volta com time feminino: o que esperar da 4ª temporada

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A espera dos fãs de “Ted Lasso” está perto do fim. A aclamada série da Apple TV+ retorna para sua quarta temporada nesta quarta-feira (5 de agosto), trazendo uma mudança radical na trama: o otimista treinador agora assume o comando de um time feminino, o AFC Richmond Lady Greyhounds.

Jason Sudeikis volta a interpretar o personagem que conquistou o público, mas desta vez seu desafio é construir uma equipe do zero. O novo time feminino do clube se encontra na segunda divisão inglesa, e Ted terá a missão de aplicar sua filosofia de positividade e trabalho em equipe para levar as jogadoras ao sucesso.

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Elenco renovado e novos desafios

A nova fase da série traz mudanças significativas no elenco, com alguns personagens da equipe masculina não retornando como regulares, abrindo espaço para novos rostos no time feminino. Entre as novidades estão as atrizes Faye Marsay, conhecida por seu papel em “Andor”, e Tanya Reynolds, de “Sex Education”. Reynolds interpretará Alice Chilton, uma das treinadoras do novo time, prometendo uma dinâmica diferente na comissão técnica.

Sudeikis, que também atua como produtor da obra, pretende replicar a estrutura narrativa que consagrou as três temporadas iniciais. A estratégia é manter o tom leve e emocionante, explorando os dramas pessoais e profissionais das novas personagens enquanto elas buscam a vitória dentro de campo.

Os 10 episódios da nova temporada serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras. O episódio final está programado para ir ao ar em 7 de outubro. Uma quinta temporada ainda não foi oficialmente confirmada pela Apple TV+.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.