As 5 melhores séries originais para maratonar na Apple TV+ em 2026

Em 2026, a Apple TV+ consolidou seu espaço como uma força indispensável no cenário do streaming. A plataforma se destaca por um catálogo focado em qualidade, não em quantidade, entregando produções originais que frequentemente figuram entre as mais aclamadas pela crítica e pelo público. Com tramas envolventes e produção de alto nível, o serviço oferece opções que valem cada minuto da sua atenção.

Se você busca uma nova série para se viciar, preparamos uma lista com cinco títulos imperdíveis que justificam a assinatura. São histórias de gêneros variados, mas com um ponto em comum: a capacidade de prender o espectador do primeiro ao último episódio. Prepare a pipoca e confira as melhores escolhas para maratonar agora mesmo.

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Ruptura

Este thriller psicológico mergulha em um universo corporativo sombrio, onde funcionários de uma empresa misteriosa passam por um procedimento cirúrgico para separar suas memórias do trabalho da vida pessoal. A premissa, que parece inovadora, se desdobra em uma trama cheia de suspense, paranoia e críticas afiadas à cultura do trabalho moderna.

“Ruptura” é uma daquelas séries que geram teorias e discussões a cada episódio. Com uma estética visual impecável e um roteiro inteligente, a produção se tornou um fenômeno por sua originalidade e pela tensão constante que constrói de forma magistral.

Ted Lasso

Em um mundo que muitas vezes parece cinzento, “Ted Lasso” chegou como um raio de otimismo contagiante. A série acompanha um técnico de futebol americano, ingênuo e bem-intencionado, contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra, mesmo sem entender nada sobre o esporte.

O que começa como uma comédia despretensiosa se transforma em uma jornada emocionante sobre amizade, superação e a importância da gentileza. A série conquistou uma legião de fãs e diversos prêmios por seu roteiro afiado e personagens cativantes.

Silo

Baseada em uma série de livros de sucesso, “Silo” apresenta uma sociedade distópica onde os últimos dez mil humanos vivem em um silo subterrâneo gigante. Eles acreditam que o mundo exterior é tóxico e mortal, mas a verdade por trás de sua existência é um segredo guardado a sete chaves.

A produção de ficção científica se destaca pelo suspense e pela construção de um universo intrigante e claustrofóbico. A busca pela verdade move a narrativa e faz com que o espectador se sinta parte da investigação, desvendando pistas a cada cena.

Slow Horses

Para quem gosta de histórias de espionagem com um toque de humor ácido, “Slow Horses” é a escolha certa. A trama segue um grupo de agentes do serviço de inteligência britânico, o MI5, que cometeram erros graves em suas carreiras e foram rebaixados para um departamento administrativo conhecido como Slough House.

Liderados por um chefe brilhante, mas temperamental, esses “cavalos lentos” acabam se envolvendo em conspirações perigosas. A série subverte os clichês do gênero, oferecendo uma visão mais realista e cômica do mundo da espionagem.

For All Mankind

Esta série parte de uma pergunta poderosa: e se a União Soviética tivesse chegado à Lua antes dos Estados Unidos? A partir dessa mudança na história, “For All Mankind” cria uma realidade alternativa onde a corrida espacial nunca terminou, impulsionando avanços tecnológicos e sociais de forma acelerada.

Com uma narrativa ambiciosa que atravessa décadas, a produção mistura drama pessoal com eventos históricos reimaginados de maneira grandiosa. É uma ficção científica que inspira e provoca reflexão sobre o potencial da humanidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.