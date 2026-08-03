'Ted Lasso' retorna aos gramados com equipe feminina

Com a euforia após a Copa do Mundo ainda latente, a série de comédia bem-sucedida da Apple TV+ "Ted Lasso" retorna após um hiato de três anos e, segundo seu elenco, não foi necessário um grande aquecimento para voltar a campo.

"Foi completamente e totalmente... fácil. Ridiculamente fácil", disse Hannah Waddingham à AFP em um evento para a imprensa ao lado dos colegas de elenco Jeremy Swift e Juno Temple, antes da estreia da 4ª temporada na quarta-feira (5).

"Sempre nos sentimos como uma família desde o primeiro dia", disse Waddingham, que interpreta a presidente do fictício time de futebol inglês AFC Richmond, Rebecca Welton.

Switf, que encena Leslie Higgins, um dos executivos do clube, concordou: "Quanto retomamos a dinâmica, tudo voltou a fluir".

Estrelada por Jason Sudeikis, "Ted Lasso" conta a história de um treinador de futebol americano contratado para comandar o AFC Richmond ao lado de seu auxiliar, o técnico Beard (Brendan Hunt).

Como prévia do retorno, Sudeikis e Hunt, também produtores da série, retomaram seus personagens em uma aparição surpresa em 19 de julho no show do intervalo da final da Copa do Mundo, disputada por Argentina e Espanha nos Estados Unidos, em uma vinheta na qual apresentaram a estrela pop Justin Bieber.

- Retorno "muito especial" -

A quarta temporada da série leva os personagens de Waddingham, Swift e Temple pela primeira vez ao Kansas, estado de Lasso - e do próprio Sudeikis - para convidá-lo a treinar o time feminino do AFC Richmond, que disputa a segunda divisão.

A viagem lhes permitiu conhecer parte da inspiração de Sudeikis para criar a série emblemática, que desde sua estreia em 2020 já conquistou 13 prêmios Emmy.

"Foi uma forma muito especial de voltar, um pouco fora da nossa zona de conforto, foi ótimo", contou Temple, que interpreta a carismática modelo que se tornou a publicitária Keeley Jones.

Entre os rostos conhecidos, também está de volta Brett Goldstein, como o astro que virou treinador, Roy Kent. Somam-se, ainda, novos personagens, com novas tensões e dramas, mas sempre com o foco na equipe em ascensão, que luta por seu espaço em campo.

Faye Marsay, que interpreta a combativa zagueira Lizzie, afirmou que a série oferece a oportunidade de "lançar luz sobre os problemas no esporte feminino e sobre o que precisamos melhorar". "E acho que fazemos isso de uma forma sutil e elegante", opinou.

"Não estamos tentando impor nada a ninguém, apenas mostrar o que as atletas enfrentam, seja a maternidade e a tentativa de conciliá-la com a carreira esportiva, as instalações ou a igualdade salarial", afirmou Marsay.

A série da Apple TV+ lançará novos episódios semanalmente até 7 de outubro.

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