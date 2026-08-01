Por que os fãs de Taylor Swift comemoram o dia 1º de agosto?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Agosto chegou e, com ele, as celebrações dos fãs da cantora Taylor Swift. O motivo não é o lançamento de uma nova música nem um anúncio da artista, mas uma tradição criada pelos próprios fãs em torno da canção "August", um dos maiores sucessos do álbum "Folklore", lançado em 2020.



Há seis anos, a chegada do oitavo mês do ano é celebrada pelos chamados Swifties, que inundam as redes sociais com trechos da música, memes, homenagens e campanhas para aumentar o número de reproduções da faixa nas plataformas de streaming. Expressões como "Feliz mês do ar salgado" e "Estamos vivendo pela esperança de tudo isso", em referência aos versos da canção, voltaram a ser compartilhadas por milhares de fãs neste sábado (1º/8).



Parabéns mês de agosto o melhor mês do mundo e que Taylor me deu de presente meu aniversário na tracklist do meu álbum favorito, bjs (7. seven 8. august) ???? https://t.co/ryyzIRWek8

— ????. (@willowaurorasz) August 1, 2026

e começou a putaria de colocar august da taylor swift nas notas pic.twitter.com/iJd67qXsxZ

— carlos (@drownedboyworld) August 1, 2026



august is always one of the songs of my life as I was going through something similar to Augustine back in 2020. I felt like Taylor read my heart and wrote this song only for me. I’ll never stop loving this song. ???? #londontstheerastour @taylornation13 pic.twitter.com/2004ECuLkP

— ??????? Trash Bin (Taylor’s Version) ???? (@SwiftieTrashBin) August 1, 2026

Por que "August" virou tradição?

O simbolismo vai além do nome da música. No álbum "Folklore", "August" ocupa justamente a oitava faixa, coincidindo com agosto, o oitavo mês do calendário.

Desde o lançamento do disco, fãs adotaram o primeiro dia do mês como uma espécie de celebração não oficial da canção. Como consequência, todos os anos o número de reproduções aumenta significativamente logo nas primeiras horas de agosto.

A história por trás da música

Em "August", Taylor Swift narra a história pela perspectiva de Augustine, jovem que vive um romance de verão com James, personagem que já mantém um relacionamento com Betty.

A música integra um dos conceitos mais elogiados de "Folklore": um triângulo amoroso contado sob diferentes pontos de vista nas faixas "Cardigan", "August" e "Betty". Cada canção apresenta a visão de um personagem diferente, permitindo ao ouvinte compreender os conflitos, arrependimentos e expectativas envolvidos na história.

Em entrevistas após o lançamento do álbum, Taylor explicou que Augustine não deveria ser vista como a "vilã" da narrativa. "Ela parece uma garota má, mas, na verdade, é muito sensível e se apaixonou de verdade por James", afirmou a cantora na época.

Segundo Taylor, Augustine tenta aparentar que não se importa com o fim do romance, embora esteja profundamente machucada.



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