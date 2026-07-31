Orquestra Mineira de Rock lança o álbum 'Clássicos' no domingo (2/8)

Criada em 1998 por integrantes das bandas mineiras Somba, Cálix e Cartoon, a Orquestra Mineira de Rock (OMR) se apresenta neste domingo (2/8), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, para lançar o álbum “Clássicos” (Pacific Records).













Com 12 releituras de composições dos Beatles, Queen, Led Zeppelin, Clube da Esquina, Marco Antonio Araújo, Beethoven, Cálix, Somba e Cartoon, o disco estará disponível nas plataformas a partir deste domingo.

A OMR reúne os multi-instrumentistas Renato Savassi, Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Rodrigo Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Guilherme Castro, André Mola, Avelar Jr. e Léo Dirias.













Khadhu Capanema diz que o álbum é um projeto antigo que se realizou somente agora. A orquestra, segundo ele, sempre foi uma grande banda voltada para shows, sem a preocupação de lançar álbuns. “Mas ficava sempre aquela vontade. A gente dizia: vamos gravar esta ou aquela música. Porém, nunca tivemos tempo para juntar todo mundo para gravar, ensaiar, compor”, conta.

“Em 2016, no Sesc Palladium, gravamos um show inteiro que fizemos lá. Dois anos depois, gravamos outro show inteiro, com áudio e vídeo, no Teatro do Minas Tênis Clube. Mais dois no Palácio das Artes também foram gravados”, contabiliza Khadu.













Ao revelar seu desejo de fazer um álbum para os colegas, todos acharam a ideia interessante. A ideia era aproveitar o extenso material já registrado. “É um retrato fiel do que é o nosso show, de como a gente soa ao vivo. Não houve maquiagem de estúdio, o Guilherme, nosso guitarrista, mixou o disco em sua casa”, informa.

Deu tão certo que o grupo já tem duas músicas novas. “São canções compostas para a própria orquestra, elas não são do Cartoon, nem do Somba ou do Cálix”, explica. Augusto e Chris Simões, do estúdio Pacific Records, abraçaram a ideia.

“Estamos lançando agora o disco ao vivo, mas logo na sequência, talvez daqui a duas semanas, sai o primeiro single original da OMR, a música ‘Maria Fumaça’. Nós a tocamos somente uma vez no ‘Onírico’, nosso show de música mais autoral”, comenta Khadu.

Agora no streaming

“Clássicos” marca a chegada da Orquestra Mineira de Rock ao streaming. “Antes, quem quisesse ouvir algo nosso teria de acessar o YouTube, o que também é legal, pois lá tem muitos vídeos de todos os nossos espetáculos. Porém, às vezes a pessoa queria ouvir apenas uma faixa. Isso será possível a partir deste domingo”, explica.

O repertório do show trará as músicas do álbum, além de outras, como a nova “Maria Fumaça”. “Vamos trazer também mais trabalhos próprios das bandas Somba, Cálix e Cartoon”, adianta. Outra atração do show será o medley de compositores do Nordeste, como Alceu Valença, Zé Ramalho e Gilberto Gil.

ORQUESTRA MINEIRA DE ROCK

Lançamento do álbum “Clássicos” (Pacific Records). Domingo (2/8), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 200 (plateia 1), R$ 170 (plateia 2) e R$ 140 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.





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