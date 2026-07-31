Roberta Sá quer ganhar um abraço de BH neste sábado (1º/8)
Cantora vai encerrar o Festival Meu Vizinho Pardini, na Praça da Assembleia. Evento gratuito recebe Fat Family, Adrianna e Júlia Rocha, entre outras atrações
compartilheSIGA
Roberta Sá volta a BH neste fim de semana e convida todo mundo para cantar com ela. “Meu show é para extravasar, abraçar e comungar, pois é uma comunhão de alegria”, diz a artista, encarregada de encerrar o Festival Meu Vizinho Pardini, que será realizado sábado (1º/8), na Praça da Liberdade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cantora sobe ao palco às 18h30, com o repertório da turnê “Samba Sá”.
Leia Mais
“O público da rua é gostoso e se entrega ao astral com muito axé. Então, estou pronta para este abraço”, diz Roberta. “Sei que BH tem namoro firme com o samba, um casamento com muita história e bem-sucedido.”
O repertório vai reunir clássicos do samba, como “Verdade” (Nelson Rufino e Carlinhos Santana), “Acreditar” (Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho) e “Andança” (Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós).
“Vou cantar também músicas que marcaram minha carreira, como ‘Samba de um minuto', de Rodrigo Maranhão, ‘Interessa’, de Carvalhinho, e ‘Ah, se eu vou', do Lula Queiroga”, adianta.
Roberta estará acompanhada por Alaan Monteiro (cavaquinho e direção musical), André Manhães (bateria), Gabriel de Aquino (violão), Rodrigo Ferreira (baixo) e Badeco (percussão).
O festival começa às 13h. Outras atrações são o grupo Fat Family, as cantoras Júlia Rocha, com clássicos do samba, e Adrianna, com seu “Baile da Dri”. A Fanfarra Black Bones levará sua música instrumental para a praça, que também receberá malabaristas e acrobatas do Instituto Cultural Circolar.
Balada na garagem
Kátia Cipriano, integrante do Fat Family, conta que o grupo traz à cidade a turnê “Baile Charme”, levando para o palco as músicas que os irmãos cantavam em casa. “Minha mãe não deixava a gente ir para a balada, então fazíamos nossa própria balada na garagem”, brinca.
Atualmente, Fat Family é formado por Kátia, Suzete e Simone Cipriano. “É a nossa terceira turnê com esta formação, temos feito sucesso por onde passamos. O carinho dos fãs é maravilhoso”, diz Kátia.
Por motivos variados, deixaram o grupo os irmãos Sidney, Celinha, Suely, Deise e Celinho. Sidney e Deise Cipriano já faleceram.
“A princípio, achamos que não fazia sentido subir ao palco sem Deise, a nossa voz principal. A gente não havia dito 'vamos parar', mas não estávamos com coragem para recomeçar. Chegamos a fazer alguns trabalhos com o Celinho, mas como ele se desligou do grupo, nós três resolvemos seguir em frente”, explica Kátia.
“Jeito sexy”, “Madrugada”, “Eu não vou” e “Fim de tarde” são alguns dos sucessos do Fat Family.
FESTIVAL MEU VIZINHO PARDINI
• 13h: Júlia Rocha. Samba
• 14h30: Acrobatas e malabaristas do Circolar
• 15h: Adrianna e banda. Show “Baile da Dri”
• 17h: Fat Family. Show “Baile Charme”
• 18h: Fanfarra Black Bone
• 18h30: Roberta Sá. Show “Samba Sá”
> Sábado (1º/8), na Praça da Liberdade, Bairro Funcionários. Acesso gratuito
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> FESTIVAL RUYDSTOCK
Criado para comemorar o aniversário do baterista Ruy Montenegro, o Ruydstock será realizado sábado (1º/8), a partir do meio-dia, na Praça Carlos Chagas/Assembleia, no Santo Agostinho. Vão se apresentar Janis Collection, Zé Pelin e Country Roads. Ingressos gratuitos, com retirada na plataforma Sympla.
>>> DIA DA CERVEJA
Festival O Dia da Cerveja começa às 14h de sábado (1º/8), na Praça José Mendes Jr. (ao lado da Praça da Liberdade), no Funcionários. A programação conta com música, cerveja e opções gastronômicas. As bandas Velotrol, Virau e 100% Charlie Brown, além do cantor Bauxita, vão apresentar clássicos do rock, pop, blues e reggae. Ingressos gratuitos devem ser retirados na plataforma Sympla.
>>> NOVA LIMA
O Festival Fartura Nova Lima será realizado no sábado e domingo (1º e 2/8), a partir das 10h, no Espaço CSul Lagoa dos Ingleses, reunindo gastronomia e música. Sábado, às 19h, a cantora Fernanda Takai apresenta seu show solo. Outras atrações são Carla Sceno, Sarau TC, Banda Sinfônica Comunitária da Acnart, Charanga Street Jazz e DJ Capone. Domingo, sobem ao palco Samburana, Skanastra, Saideira e Baile do Zé. Entrada gratuita. Informações no site Fartura Brasil.
>>> TANABATA MATSURI
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Festival de Estrelas do Japão será realizado sábado (1º/8), a partir das 10h, no Minascasa (Av. Cristiano Machado, 3.411, Ipiranga), e domingo (2/8), no mesmo horário, no Mercado Central (Av. Augusto de Lima, 744, Centro). O evento celebra o encontro anual das estrelas Orihime (Vega) e Kikoboshi (Altair) com gastronomia e cultura pop geek. Um dos destaques será o chef César Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria. Ele vai ministrar oficina da doceria japonesa yogashi. Entrada gratuita, com ingressos na plataforma Gofree.