Livro de J.D. Vital resgata bastidores do sequestro de mineiros na Colômbia

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Trinta anos depois do sequestro de dois engenheiros mineiros da Andrade Gutierrez pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o episódio ganha relato detalhado em livro.

Em “Se reclutan guerrilleros – o sequestro de brasileiros que financiou as Farc na Colômbia”, o jornalista mineiro J.D. Vital reúne documentos, entrevistas e pesquisas realizadas no Brasil e na Colômbia para reconstruir o caso que mobilizou autoridades, familiares e negociadores por sete meses, permanecendo cercado de silêncio desde então.

Nem os engenheiros Eduardo Batista de Oliveira Resende Costa e Demétrio Mendonca Duarte nem a construtora aceitaram dar entrevistas a J.D Vital. O livro será lançado neste sábado (1º/8), em Belo Horizonte.

“Esta história não pode ser apagada, pois marcou um momento da tragédia política latino-americana”, defende o jornalista.

A ideia partiu do empresário Luiz Augusto de Barros, conhecido como Bidu, superintendente da Andrade Gutierrez na Colômbia à época do sequestro, ocorrido em agosto de 1996. Ele levou a história a Vital, que aceitou o desafio de investigá-la.

“Eu me lembrava do sequestro dos dois mineiros, mas essa história sempre foi mal contada, ficava na penumbra. Ninguém sabia exatamente como tinha acontecido, nem os valores envolvidos”, afirma Vital.

A investigação durou dois anos e meio. Além de Bidu, o autor entrevistou negociadores, consultou jornais e documentos da época e viajou a locais dos cativeiros, na Colômbia. O roteiro incluiu Bogotá, Villavicencio e a região da Cordilheira Oriental.

Prêmio Esso para o EM

O Estado de Minas teve papel importante nesta pesquisa. O jornal foi o único veículo brasileiro que acompanhou de perto o caso. Enviou o repórter Ilson Lima e o fotógrafo Pedro Graeff à Colômbia, onde permaneceram vários meses. A cobertura rendeu o Prêmio Esso de Jornalismo ao EM.

“Os repórteres correram o risco de serem sequestrados. Foi um grande furo de reportagem, demonstração de muita coragem”, diz Vital.

Um dos aspectos mais reveladores da investigação foi perceber como as Farc mantinham relação estreita com o narcotráfico já naqueles anos 1990.

“Os sequestradores falavam o dialeto de Medellín, o mesmo de Pablo Escobar. Aquilo chamou a atenção dos negociadores brasileiros, mostrando como guerrilha e narcotráfico já estavam muito próximos", afirma.

As negociações ocorreram exclusivamente por rádio. Vital entrevistou o peruano Davi Guzmán, psicólogo que participou das conversas com os sequestradores. Reféns eram levados de um acampamento para outro com o propósito de dificultar sua localização.

O jornalista ressalta o envolvimento de religiosos com a guerrilha colombiana. Sua pesquisa o levou à trajetória do padre Camilo Torres, referência da Teologia da Libertação, e à atuação do ex-deputado federal mineiro Tilden Santiago, que ajudou a estabelecer contato entre a empresa e integrantes da esquerda colombiana. Por meio dessa articulação, medicamentos e roupas chegaram aos engenheiros aprisionados.

“SE RECLUTAN GUERRILLEROS”

• Livro de J.D. Vital

• Editora Ramalhete

• 179 páginas

• R$ 85

• Lançamento neste sábado (1º/8), a partir das 11h, na Livraria Ramalhete (Rua Pernambuco, 1.000, Savassi)

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