Banda Transmissor celebra 20 anos com show na Autêntica

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O dia 1º de agosto é uma data significativa para os fãs da banda Transmissor, já que remete à faixa “Primeiro de agosto”, sucesso do primeiro disco da banda, “Sociedade do Crivo Mútuo” (2009). Neste sábado (1º/8), a data ganha mais um significado especial: a banda comemora 20 anos e se apresenta n'A Autêntica, ao lado do grupo Vanguart e com participação de Teago Oliveira, vocalista da Maglore.

A apresentação é com a formação original da Transmissor, com Jennifer Souza (voz e violão), Leonardo Marques (voz e baixo), Pedro Hamdan (bateria), Henrique Matheus (guitarra) e Thiago Corrêa (voz, violão e percussão). Como parte da comemoração, o grupo de Belo Horizonte vai tocar todos os discos já lançados – “Nacional” (2011) e “De lá não ando só” (2014), além do álbum de estreia e do single “Noites com gosto de sol” (2024).

“Estamos preparando surpresas com nossos convidados, que são companheiros de trajetória. Já dividimos o palco várias vezes e fizemos muitos shows juntos, tanto aqui em BH como pelo país”, diz o produtor e músico Thiago Corrêa.













A relação do grupo com Teago Oliveira é longa. O músico da Maglore é fã da banda Diesel, projeto de Corrêa antes do surgimento da Transmissor. A Diesel fez sucesso no início dos anos 2000, quando venceu o concurso Escalada do Rock e abriu para o Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio.

“A banda se tornou referência para muita gente. Sei que o Teago era fã da Diesel. Quando fizemos o show de comemoração em 2024, ele veio de São Paulo para ir, comprou camisa e tudo”, conta o produtor, que compara a trajetória da antiga banda com a dos músicos do filme “Quase famosos” (2000). Quando o ciclo da Diesel se encerrou, ele passou a idealizar a Transmissor.













Depois de alguns anos na estrada, a realidade foi mudando. “Temos pessoas na banda que, além de serem meus amigos, eu admiro muito. A vida vai nos levando para lugares diferentes, eu tive filho, outra pessoa mudou para São Paulo em busca de carreira, porque a música não é fácil. Se fosse o que sustentava a gente, ainda estaríamos juntos, fazendo show toda semana, mas temos que correr atrás”, afirma o produtor.

Thiago Corrêa é dono do estúdio Frango no Bafo, que surgiu em sintonia com a banda Transmissor. Foi nesse estúdio que Lô Borges produziu e lançou seus últimos discos. A última música que Lô compôs, 15 dias antes de morrer, em novembro de 2025, foi ao lado de Corrêa.

“[A morte de Lô Borges] Foi marcante para o Brasil e para o mundo, vimos como repercutiu. Para mim, que tinha uma relação pessoal e profissional muito grande, também foi um baque gigante. Era com quem eu tocava ao vivo, o maior cliente do meu estúdio, um ídolo e um amigo. Foram várias frentes atacadas”, diz.













A relação próxima com o cantor e compositor do Clube da Esquina inspirou os integrantes da Transmissor a regravarem um disco de Lô, cantado por ele, mas com arranjos da banda. O projeto, idealizado há aproximadamente dois anos, não chegou a sair do papel a tempo.

No entanto, Jennifer Souza, Leonardo Marques, Pedro Hamdan, Henrique Matheus e Thiago Corrêa decidiram transformar o álbum em uma homenagem e dar seguimento a ele, mesmo sem a presença física de Lô Borges. Segundo o produtor, o disco já está quase 90% gravado, mas ainda sem data específica para lançamento.

TRANSMISSOR 20 ANOS

Neste sábado (1º/8), na Autêntica (Rua Álvares, 312, Santa Efigênia). Abertura da casa às 20h. Ingressos à venda através da plataforma Shotgun. Disponíveis por R$ 140 (inteira), R$ 30 (ingresso solidário), R$ 90 (meia) e R$ 400 (mesa para quatro pessoas).

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