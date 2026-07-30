Barack Obama compartilha lista de livros que leu recentemente
Entre os livros estão romances, contos e obras sobre história e consciência humana
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FOLHAPRESS - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama compartilhou, nessa quarta-feira (29/7), uma lista com 11 livros lidos por ele durante o verão norte-americano. O democrata é conhecido por publicar recomendações literárias para seus seguidores.
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"Chegou aquela época do ano de novo: aqui estão alguns dos livros de que gostei neste verão. Se você leu algum livro bom, me conte!", escreveu o político na legenda da publicação.
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Todos os títulos foram publicados em 2026 e ainda não têm tradução no Brasil. Confira a lista de Obama:
'Kin (parentesco)', de Tayari Jones
O livro, lançado em fevereiro de 2026, acompanha a trajetória de Vernice e Annie, duas garotas órfãs de mãe criadas no sul dos Estados Unidos durante a década de 1950.
'The Things We Never Say (as coisas que nunca dizemos)', de Elizabeth Strout
O romance da autora vencedora do Pulitzer conta a história de Artie Dam, um professor do ensino médio consumido por um profundo sentimento de solidão. A história, que explora o luto, a amizade e as relações humanas, chega ao Brasil em 2027 com o título
'A World Appears (um mundo surge)', de Michael Pollan
O autor explora o território ainda desconhecido da consciência por diferentes perspectivas - científica, filosófica, espiritual, histórica e psicodélica -- para descobrir o que cada uma delas pode revelar sobre esse aspecto fundamental da existência
'Whistler', de Ann Patchett
O romance acompanha dois adultos revisitando as escolhas que fizeram e aquelas que foram feitas por eles. A história explora temas como coragem, memória, os pequenos momentos que acabam definindo uma vida inteira e a sucessão inevitável de perdas.
'This Land is Your Land (esta terra é sua)', de Beverly Gage
A historiadora e vencedora do Prêmio Pulitzer viajou pelos Estados Unidos para explorar 13 lugares fundamentais da história do país e mostrar como eles ajudam a compreender o passado e a imaginar o futuro da nação.
'Vigil (vigília)', de George Saunders
Bem-humorado, o romance acompanha as últimas horas de vida de um poderoso executivo do setor petrolífero, enquanto ele faz a travessia entre este mundo e o próximo. O livro aborda temas como ganância corporativa, os custos do capitalismo e os impactos ambientais do progresso.
'One Sun Only (um único sol)', de Camille Bordas
A coletânea de contos reúne textos inéditos e histórias publicadas nas revistas The New Yorker e The Paris Review. A autora explora temas como amor e arte, sorte e perda, em histórias marcadas pelo humor sutil, pela sensibilidade e por um olhar aguçado sobre a condição humana.
'Seek Immediate Shelter (busque abrigo imediatamente)', de Vincent Yu
O romance de estreia de Yu é ambientado em uma comunidade asiático-americana de Massachusetts cuja rotina é completamente abalada após um falso alerta de ataque com míssil. A história questiona até onde alguém é capaz de ir quando acredita que sua vida está prestes a acabar.
'Data Empire (império dos dados)', de Roopika Risam
A autora revela a história pouco conhecida dos dados como uma força que moldou impérios e civilizações, percorrendo um amplo arco histórico que abrange desde as pinturas rupestres até os atuais sistemas de vigilância digital.
'Transcription (transcrição)', de Ben Lerner
A história acompanha um escritor que viaja para entrevistar seu antigo mentor, mas um imprevisto com o celular o deixa sem um aparelho para gravar a conversa, transformando o encontro em uma profunda reflexão sobre memória, tecnologia e relações humanas.
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'Cool Machine (máquina fria)', de Colson Whitehead
O livro final da Trilogia do Harlem é um romance vibrante e repleto de ação que dá vida à Nova York dos anos 1980. O autor retrata uma cidade em transformação.