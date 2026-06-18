Obama inaugura museu em Chicago com outros três ex-presidentes

Três ex-presidentes dos Estados Unidos - o republicano George W. Bush e os democratas Bill Clinton e Joe Biden - compareceram nesta quinta-feira (18) à inauguração do museu presidencial de Barack Obama em Chicago.

Todos os inquilinos da Casa Branca desde 1992 estavam presentes, menos seu atual ocupante, Donald Trump, que não foi convidado. O republicano criticou em várias ocasiões o grande prédio de estilo brutalista erguido por Obama junto a um parque, em um bairro do sul de Chicago.

O centro modernista, que celebra o legado de Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos, será aberto ao público amanhã. Toda a família Obama assistiu ao ato de hoje.

A cerimônia também reuniu celebridades, desde a estrela da TV Oprah Winfrey até o cineasta Steven Spielberg e o ator Tom Hanks. Dois ex-líderes europeus - a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi - também viajaram a Chicago.

Centenas de curiosos se reuniram no grande parque vizinho para acompanhar a inauguração. Tradicionalmente, os ex-presidentes dos Estados Unidos mandam erguer um prédio cultural após deixarem o cargo. Trump disse que deseja construir o seu em Miami.

Obama, 64, instalou seu museu presidencial no bairro onde viveu por muito tempo com sua sua mulher, onde suas filhas nasceram e onde ele iniciou a trajetória política que o levou à Casa Branca de 2008 a 2016.

O prédio imponente é coroado por grandes letras de pedra, que fazem parte de um discurso feito por Barack Obama em 2015 em Selma, Alabama, berço do movimento pelos direitos civis.

Uma estátua do casal Obama em tamanho um pouco maior do que o real saúda os visitantes. Uma quadra de basquete, uma ampla área de jogos e uma biblioteca digital foram instalados nos arredores do edifício.

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