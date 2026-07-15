Miguel Pedro Chalup Filho lança livro de memórias neste sábado, no Floresta

O escritor e advogado Miguel Pedro Chalup Filho lança, neste sábado (18/7), o livro “Sem tino e sem juízo”. O evento será realizado a partir das 13h, na Pizzaria Giovanni (Av. do Contorno, 1.636), no bairro Floresta, em Belo Horizonte.

Na obra, o autor reúne memórias e causos de seus primeiros anos de vida adulta. A contracapa sintetiza a proposta do livro: "Se eu tivesse mais tino, teria vivido com mais juízo, mas aí teria menos história para contar", escreve o autor.

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Filho do jornalista Miguel Chalup, que dirigiu e também foi repórter da "Revista Belo Horizonte", Miguel Pedro Chalup Filho é advogado formado pela Universidade Católica de Minas Gerais e trabalha com advocacia previdenciária e trabalhista.