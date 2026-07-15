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LITERATURA

Miguel Pedro Chalup Filho lança livro de memórias neste sábado, no Floresta

"Sem tino e sem juízo" reúne causos vividos pelo autor na juventude e terá lançamento na Pizzaria Giovanni, a partir das 13h do dia 18/7

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15/07/2026 16:26

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Advogado e escritor, Miguel Pedro Chulap Filho revisita lembranças em seu novo livro,
Advogado e escritor, Miguel Pedro Chalup Filho revisita lembranças em seu novo livro, "Sem tino e sem juízo" crédito: Reprodução

O escritor e advogado Miguel Pedro Chalup Filho lança, neste sábado (18/7), o livro “Sem tino e sem juízo”. O evento será realizado a partir das 13h, na Pizzaria Giovanni (Av. do Contorno, 1.636), no bairro Floresta, em Belo Horizonte.

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Na obra, o autor reúne memórias e causos de seus primeiros anos de vida adulta. A contracapa sintetiza a proposta do livro: "Se eu tivesse mais tino, teria vivido com mais juízo, mas aí teria menos história para contar", escreve o autor. 

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Filho do jornalista Miguel Chalup, que dirigiu e também foi repórter da "Revista Belo Horizonte", Miguel Pedro Chalup Filho é advogado formado pela Universidade Católica de Minas Gerais e trabalha com advocacia previdenciária e trabalhista.

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