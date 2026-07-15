Pianista Mateus Fonseca faz concerto nesta quarta (15/7), no Sesiminas

Tradição e contemporaneidade dialogam no concerto “Poéticas da transformação”, que será apresentado pelo jovem pianista Mateus Fonseca, mineiro radicado na Suíça, às 20h30 desta quarta-feira (15/7), no Centro Cultural Sesiminas, em BH.

A noite terá momento especial, com a estreia de “Variatons pour piano solo”, peça de Renato de Aguiar, cujo acervo de manuscritos está catalogado na Universidade de Lausanne. O programa vai contemplar o romantismo alemão, o misticismo catalão e o barroco ibérico.

Além da criação de Aguiar, Mateus executará composições de Domenico Scarlatti (“Sonata K 208”), Beethoven (“Sonata nº14 op.27: Ao luar”), Federico Mompou (“Charmes”), Brahms (“Quatro baladas op.10”) e Chopin (“Balada nº1, op.23”).

Mateus Fonseca aproveita a estadia em BH para divulgar o álbum “Entre dois mundos”, no qual gravou composições de Renato de Aguiar, mineiro radicado na Suíça como ele. Antes de se mudar para a Europa, Aguiar estudou na Bahia com Ernst Widmer e conviveu com Walter Smetak.

Hoje com 25 anos, Mateus mora há sete na Europa. Iniciou os estudos musicais na Fundação de Educação Artística (FEA), na capital mineira. Tem Berenice Menegale, Ricardo Castro, Carla Reis e Sylvia Thereza como mestres.

Bacharel pela Haute École de Musique de Lausanne, Mateus fez mestrado na Luca School of Arts, que fica em Leuven, na Bélgica, e vem se apresentando na Europa.

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"POÉTICAS DA TRANSFORMAÇÃO"

Concerto do pianista Mateus Fonseca. Programa: estreia mundial de peça de Renato de Aguiar; composições de Scarlatti, Beethoven, Federico Mompou, Chopin e Brahms. Nesta quarta-feira (15/7), às 20h30, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Setor 1: esgotado. Setor 2: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Ingresso solidário: R$ 35, com doação de 1kg de alimento. Bilhetes à venda na plataforma Sympla.



