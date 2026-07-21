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Artes cênicas

Terça na Dança apresenta dois momentos do projeto Corpo Cidadão

As coreografias 'Entre linhas' e 'Vago mundo' serão atração de hoje (21/7) à noite, com entrada franca, no Teatro Marília

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
21/07/2026 02:00

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Bailarinos vestindo apenas calções pretos estão no meio do palco, de costas para a câmera, na coreografia Entre linhas, do projeto Corpo Cidadão
'Entre linhas', coreografia de Sandra Santos, guiou-se pela música e foi elaborada em conjunto com os jovens bailarinos do projeto Corpo Cidadão crédito: José Luiz Pederneiras/Divulgação

Criado pelo Grupo Corpo para ampliar o acesso de crianças e jovens à arte, o projeto Corpo Cidadão participa da edição de hoje (21/7) do Terça da Dança, no Teatro Marília, com as coreografias “Vago mundo” e “Entre linhas”.

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Dirigido por Miriam Pederneiras, o projeto oferece atividades gratuitas para crianças, adolescentes e jovens. O objetivo vai além do ensino de técnicas da dança, afirma a coreógrafa e arte-educadora Sandra Santos.

“Queremos formar pessoas mais criativas, autônomas, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade. A arte é utilizada para estimular a expressão, a sensibilidade, o trabalho em equipe e o exercício da cidadania”, explica Sandra.

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O projeto atende crianças a partir dos 6 anos, no Núcleo de Arte e Educação, e mantém o Grupo Experimental de Dança, voltado a jovens de 16 a 28 anos, com o propósito de preparar futuros bailarinos, professores, coreógrafos e profissionais da área.

Sandra diz que a dança se torna instrumento de transformação quando seus efeitos extrapolam o palco. “Quando o jovem percebe que é capaz de aprender, criar e se apresentar, a autoestima se fortalece. Dança exige disciplina, compromisso e responsabilidade, mas também ensina a confiar no outro, a cooperar e a respeitar as diferenças. A dança permite expressar sentimentos que, muitas vezes, não conseguimos colocar em palavras”, comenta.

Além do desenvolvimento artístico, o trabalho repercute na saúde física e emocional dos participantes. “A dança melhora a consciência corporal, ajuda a reduzir ansiedade e estresse, ampliando os horizontes dos jovens. No projeto, eles conhecem teatros, assistem a espetáculos, encontram outros artistas e descobrem novas possibilidades de estudo e trabalho”, informa.

“Vago mundo”, coreografia de Daiane Amaral, bailarina do Grupo Corpo, propõe uma reflexão sobre finitude, ausências e caminhos que se cruzam. “Entre linhas”, assinada por Sandra Santos, nasceu a partir da trilha composta por Divan Gattamorta. A coreógrafa conta que deixou a música conduzir todo o processo de criação.

“As sonoridades foram a principal inspiração. A partir do que a música sugeria, eu lançava os corpos no espaço como se fossem pinceladas, explorando imagens, caminhos, direções e diferentes formas de ocupação”, explica.

Colaboração

A construção da obra foi compartilhada com os bailarinos em um processo colaborativo. “Os jovens traziam contribuições de movimento e essas experimentações, aos poucos, foram se transformando em desenhos coreográficos”, conta.

Ingressos gratuitos podem ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla ou na bilheteria do Teatro Marília, a partir das 17h.

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TERÇA DA DANÇA

Com Corpo Cidadão. Nesta terça-feira (21/7), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada franca. Retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria, a partir das 17h.

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