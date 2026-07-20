Os 7 filmes da Sessão da Tarde que marcaram uma geração inteira

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Para uma geração inteira, o fim da tarde tinha um compromisso marcado na TV Globo. Era o momento de correr da escola para casa, ligar a televisão e mergulhar em uma aventura, comédia ou drama que se tornaria parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Muitos desses filmes, exibidos na Sessão da Tarde, transformaram-se em verdadeiros ícones da cultura pop, reprisados à exaustão e amados na mesma medida.

A faixa de filmes, que estreou em 1974, não oferecia apenas entretenimento, mas criava um evento que reunia a família e amigos em frente à tela. Essas produções moldaram gostos, criaram referências e, até hoje, despertam uma forte sensação de nostalgia em quem viveu aquela época. Relembrar esses clássicos é reviver uma parte importante da história do cinema em casa no Brasil.

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7 clássicos inesquecíveis da Sessão da Tarde

A programação da TV Globo nas tardes de segunda a sexta marcou época com uma seleção de filmes que se tornaram parte do imaginário popular. Abaixo, listamos sete títulos que paravam o Brasil e continuam sendo lembrados com carinho pelo público.

"A Lagoa Azul" (1980): O filme conta a história de dois primos, Emmeline e Richard, que sobrevivem a um naufrágio e crescem sozinhos em uma ilha paradisíaca. O despertar do amor e a descoberta da vida em um cenário deslumbrante tornaram o longa um fenômeno de audiência e um dos maiores símbolos da Sessão da Tarde. "Esqueceram de Mim" (1990): Nenhum Natal estava completo sem a história de Kevin McCallister, o garoto de oito anos acidentalmente deixado para trás pela família. Suas armadilhas criativas para defender a casa de dois ladrões atrapalhados garantiram gargalhadas e transformaram o filme em um clássico absoluto das tardes. "Curtindo a Vida Adoidado" (1986): Quem nunca sonhou em matar aula como Ferris Bueller? O filme se tornou um hino à juventude e à liberdade, mostrando um dia de aventuras inesquecíveis pela cidade de Chicago. A quebra da quarta parede, com o protagonista conversando com o público, era um toque genial e inovador. "Os Goonies" (1985): Aventura em sua forma mais pura. Um grupo de amigos encontra um mapa do tesouro e parte em uma jornada subterrânea cheia de perigos e armadilhas para salvar suas casas. O filme capturou perfeitamente o espírito de amizade e exploração que encantou crianças e adolescentes. "Edward Mãos de Tesoura" (1990): A parceria entre o diretor Tim Burton e o ator Johnny Depp entregou uma das fábulas mais sensíveis do cinema. A história do jovem artificial com tesouras no lugar das mãos é um conto de fadas gótico sobre aceitação, amor e o preconceito diante do que é diferente. "Gremlins" (1984): A mistura perfeita de fofura e terror. O pequeno e adorável Gizmo vinha com três regras claras: não o exponha à luz forte, não o molhe e, a mais importante, nunca o alimente após a meia-noite. O descumprimento delas gerava criaturas monstruosas e o caos na cidade. "A História Sem Fim" (1984): Uma viagem inesquecível ao reino de Fantasia. O jovem Bastian lê um livro mágico e se vê envolvido na missão do guerreiro Atreyu para salvar aquele mundo da destruição. Com criaturas fantásticas, como o dragão da sorte Falkor, o filme é um marco do cinema de fantasia.

Décadas depois, muitos desses filmes continuam a ser exibidos, provando seu apelo atemporal e conectando novas gerações com as tardes que marcaram a história da televisão brasileira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.