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"Não sou caixa eletrônico": Elton John nega ajuda financeira a príncipe Harry

Segundo jornal britânico, cantor recusou novo pedido de ajuda financeira do príncipe Harry

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
16/07/2026 22:36 - atualizado em 16/07/2026 22:36

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cantor britânico Elton John comemorou recentemente 30 anos de sobriedade em seu perfil no Instagram. Cercado por flores e cartões feitos à mão pelos filhos, Zachary, de 14 anos, e Elijah, de 12, Elton disse:
cantor britânico Elton John comemorou recentemente 30 anos de sobriedade em seu perfil no Instagram. Cercado por flores e cartões feitos à mão pelos filhos, Zachary, de 14 anos, e Elijah, de 12, Elton disse: "Grato por todo o carinho no meu aniversário de sobriedade" crédito: Reprodução youtube

O cantor britânico Elton John teria recusado mais um pedido de ajuda financeira do príncipe Harry e deixado claro que não pretende bancar as despesas do monarca. Segundo a jornalista Paula Froelich, da Sky News, o artista respondeu de forma direta: “Não sou um caixa eletrônico”, disse. 

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De acordo com o jornal, Harry teria buscado apoio para custear parte das despesas dos Jogos Invictus e dos processos judiciais que move no Reino Unido. Elton, no entanto, teria afirmado que já ajudou o suficiente ao longo dos anos e que não pretende continuar financiando os gastos do duque de Sussex.

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A relação entre Elton John e o príncipe Harry atravessa décadas. O cantor já era amigo da princesa Diana e, após a morte dela, em 1997, estreitou os laços com os filhos da ex-princesa de Gales. Embora tenha mantido contato com William e Harry, a proximidade sempre foi maior com o duque de Sussex, a quem ofereceu apoio em diferentes momentos da vida.

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Até o momento, nem Harry nem Elton John comentaram publicamente as informações divulgadas pela Sky News.

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