Elton John e marido dizem estar 'indignados' com tabloide britânico

O marido do cantor Elton John afirmou nesta quinta-feira (5) a um tribunal de Londres que o casal está "indignado" com as práticas do tabloide Daily Mail, acusado de "roubar" documentos pessoais, como a certidão de nascimento de seu filho.

O músico prestará depoimento de forma remota na sexta-feira no processo contra a empresa editora do Daily Mail e do Mail on Sunday, a Associated Newspapers Ltd (ANL).

Ao todo, sete personalidades, entre elas o príncipe Harry e a atriz Elizabeth Hurley, processaram os tabloides pela forma como teriam obtido informações privadas entre 1993 e 2018.

"Ficamos indignados com o fato de o Mail ter usado nossas amizades contra nós, roubando informações por meio delas", disse David Furnish, de 63 anos e marido de Elton John, por videoconferência ao Tribunal Superior de Londres, na terceira semana do julgamento.

Ele acusou jornalistas da ANL de publicar matérias com informações "sensíveis" sobre o nascimento de seu filho.

"Saber que conseguiram nos infligir isso com base em informações roubadas, nos seguindo com detetives particulares, interceptando nossas linhas telefônicas fixas e gravando nossas conversas telefônicas é uma abominação", acrescentou Furnish.

Ele citou a publicação, em dezembro de 2010, da certidão de nascimento de seu filho.

"Para nossa grande surpresa, o Mail obteve uma cópia da certidão de nascimento de Zachary antes mesmo de nós recebermos a nossa. Ficamos estupefatos", relatou.

David Furnish também mencionou uma reportagem publicada em 2015 sobre problemas médicos enfrentados por Elton John em Mônaco.

O grupo ANL rejeita todas as acusações e afirma que os tabloides utilizaram fontes "legítimas" para suas reportagens.

