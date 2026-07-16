Amazon demite narrador e comentarista que debocharam de colega

A Amazon desligou o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli de suas operações. A medida ocorre depois de os profissionais terem veiculado comentários considerados inadequados sobre a jornalista Alana Ambrósio, escalada pela empresa para a cobertura das finais da NBA nos Estados Unidos.

A polêmica surgiu após Alana Ambrósio expressar sua emoção em um vídeo publicado nas redes sociais, agradecendo pela oportunidade de cobrir um evento de tal magnitude.

Posteriormente, no podcast "Jararacas", transmitido pelo YouTube e apresentado por Mendonça e Bulgarelli, Rômulo Mendonça fez uma paródia do vídeo da colega e acrescentou: "Chega de jornalismo de cama de hotel".

Com a repercussão do episódio, os dois foram afastados da cobertura e instados a pedir desculpas publicamente à colega.

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A decisão da demissão partiu da liderança da Amazon no Reino Unido, que classificou o comportamento dos dois profissionais como "inaceitável".