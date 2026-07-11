Lindo como ele só, Djavan arrebatou Brasília em show no Mané Garrincha

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Brasília – Desde que Milton Nascimento se despediu dos palcos com “A última sessão de música” (2022), outros grandes da MPB seguiram o modelo revisionista de shows em estádios. Cada qual à sua maneira – Caetano e Bethânia juntos, Gilberto Gil com convidados – reviu a própria história para multidões.

Djavan escancara sua intenção já no nome da temporada: “Só sucessos” é o subtítulo da turnê “Djavanear”. Ao elencar número enorme de músicas – 28 em 160 minutos no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 27 de junho, parada anterior à de BH –, Djavan nos fez lembrar a quantidade de hits que coleciona desde que ganhou o público com “Fato consumado” (1975).

Não há versão para música de ninguém, não há hagiografia, não há falatório. É só ele, sua música, uma superbanda e projeções criadas a partir de trabalhos de artistas brasileiros – a obra de Djavan é carregada de cores.

Gringo Cardia, que assina a direção artística, criou como que uma história gráfica para cada canção. Cinco telões verticais exibem as projeções (mais dois, um em cada lateral, destacam a movimentação de Djavan no palco).

As imagens se fundem com obras de artistas visuais conhecidos, como Vik Muniz, Walter Firmo e João Farkas. A azulejaria de nomes essenciais do modernismo brasileiro, Athos Bulcão e Candido Portinari, é destacada no show. No Mané Garrincha, a plateia foi saudada com o verso “Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim”, do hit “Linha do Equador”.

“Azul” é recheada de peixes e estrelas do mar de Portinari – um olhar mais atento revela azulejos do painel “Peixes” (1961), do Pampulha Iate Clube (PIC), em BH.

A costura de canções obedece mais a gênero do que a cronologia. “Sina”, do álbum “Luz” (1982), o primeiro gravado nos Estados Unidos, abre e fecha o show. “Eu te devoro”, “Boa noite” e “Cigano” vêm na sequência, fusão sofisticada de ritmos brasileiros com elementos do soul e do jazz.

Djavan é econômico nas palavras. Conversa com o público em dois momentos pontuais. No primeiro, reverencia Gal Costa, sua maior intérprete (gravou 13 canções dele). “Ela entendia totalmente as minhas músicas, dava a elas interpretação sempre muito emocionante”, disse.

O set inclui “Azul”, “Açaí” e “O vento” (parceria com Ronaldo Bastos). Essa última, que Gal lançou em 1987, foi recuperada por Djavan no disco “Improviso” (2025).

É também deste trabalho a única canção dos anos 2000. “Um brinde”, finalizada depois de uma ação nas redes sociais, quando Djavan convidou o público para criar a letra a partir da melodia, teve em Brasília recepção mais do que calorosa. A partir dela, veio o set de baladas, com “Meu bem querer” e “Oceano”.

Novelas

A popularidade de Djavan deve muito à teledramaturgia. “Meu bem querer” esteve na trilha de três produções da Globo, dando título a uma novela. Nesse momento, ele vai sozinho para uma área na frente do palco. O encontro com a plateia é lindo, e em mais de um momento Djavan deixa o microfone para dar vazão às milhares de vozes. Menos popular do que as anteriores, “Lambada de serpente”, com letra do poeta Cacaso, é certamente um acerto do show.

Djavan só volta a conversar com a plateia em “Quase de manhã”. Lançada há 40 anos no álbum “Meu lado”, feito nos EUA, foi gravada com o saxofonista David Sanborn. É um lado B entre os hits. Quando ouviu o resultado do disco, Djavan não gostou – mixou novamente quando voltou ao Brasil.

Na parte final, solto no palco, Djavan dá algum espaço para improviso dos músicos. Emenda três sucessos oitentistas: “Seduzir”, “Samurai” e “Lilás”. Esta última, acompanhada de chuva de papel colorido, faz o estádio virar micareta. Lindo como ele só.

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* A repórter viajou a convite da Live Nation