Lu Mattos lança novo disco e mescla pop rock com música brasileira

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O piano sempre esteve presente na vida da cantora e compositora mineira Lu Mattos. Antes mesmo de nascer, seus pais fizeram um consórcio para ter o instrumento em casa. O investimento estimulou a trajetória dela que lança nesta sexta-feira (10/7) seu segundo álbum autoral, "Indômita".

A cantora trabalhava no álbum há mais de um ano e já sabia quais músicas gostaria de selecionar e gravar. Com influência do pop, do rock e da música brasileira, ela quis construir um disco animado e agitado. Ao todo, 8 faixas compõem o álbum.

“Quis misturar esses elementos de brasilidade, mas de forma em que o pop rock não ficasse de lado. Tem metais em quase todas as músicas e todas falam sobre transformação, recomeços, encontros, despedidas. Considero uma travessia, é um álbum que mostra um amadurecimento musical do meu primeiro álbum para cá”, afirma Lu Mattos.

O primeiro disco de Lu, “Roseira”, foi lançado em 2017. De lá até aqui, ela não parou de produzir, mas a pandemia da Covid atrapalhou alguns planos. “Eu ia lançar um álbum, que se chamava ‘Liberdade’, mas resolvi lançar em singles porque a pandemia deixou a gente sem saber como agir. Então foi o que consegui fazer. Mas o novo disco é todo dentro do mesmo contexto que eu havia pensado.”

Durante esse período, a artista desenvolveu o conceito de “Poptrópicosfera”. Segundo ela, a definição resume-se em um universo livre, no qual consegue misturar diferentes ritmos brasileiros, como forró, MPB e bossa-nova.

“Adoro misturar ritmos, fazer coisas diferentes, sair um pouco do previsto. Acredito que como uma cantora e compositora brasileira, tudo tem que caber, porque eu gosto disso. Acho que com o ‘Indômitta’ eu tenho muito mais segurança de chegar e bater o pé no chão e falar: meu trabalho é esse.”

As influências musicais de Lu Mattos vão de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e os Mutantes a Raul Seixas. O destaque vai para artistas que ousaram e levaram diferentes ritmos para a música brasileira.

A maturidade citada por Lu atravessa o conceito do álbum em diferentes sentidos. O nome, inclusive, também é uma referência ao crescimento pessoal. “Na tradução literal, ‘Indômitta’ significa indomável, mas não é exatamente isso que quero passar. Escolhi dar esse nome porque percebi que todas as músicas do álbum falam sobre transformação. São canções sobre amar, perder, começar a desejar, e seguir em frente. Então, para mim, significa justamente aquilo que não se deixa domesticar”, explica.

“INDÔMITTA”

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Álbum de Lu Mattos

8 faixas

Disponível nas plataformas digitais

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima