Nova temporada do programa 'Em família com Eliana' começa domingo (12/7)

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Eliana está de volta. Depois da pausa na Copa do Mundo, a apresentadora retorna neste domingo (12/7) com a segunda temporada do programa “Em família com Eliana”. E chega com novidades, em ritmo de comemoração. Três dias antes do encontro virtual com jornalistas, em 30 de junho, ela festejava seu trabalho na Globo.

“Dois anos de uma chegada tão bacana, tão especial, diferente mesmo de tudo o que já fiz. Me desafiei em lugares em que nunca tinha trabalhado”, disse ela, citando “Saia justa”, semanal do GNT.

“Um lugar muito especial, muito enriquecedor do ponto de vista de aprendizado pessoal e profissional”, comentou.

Com três décadas de carreira na televisão e 22 anos dedicados a programas dominicais em vários canais, Eliana afirma que a emissora carioca lhe trouxe a possibilidade de explorar várias formas de se comunicar.

“É muito rico sentar em um sofá e falar sobre assuntos mais sérios; participar de um projeto educativo ou do projeto Vem Que Tem, com um lado comercial; estar em um programa onde posso contemplar as histórias de famílias anônimas; ou ainda estar em 'Upside down' me divertindo com famílias famosas. Me sinto muito à vontade em todos eles. Tem coisa melhor do que mostrar minhas facetas como comunicadora e me divertir trabalhando?”, afirmou.

Mas alegre mesmo ela está com os frutos da primeira temporada do “Em família com Eliana”, que foi para o ar em março. Os resultados, afirmou, deixaram satisfeitos tanto ela quanto a direção da emissora.

Sobre a pausa durante a Copa, garantiu que o retorno no segundo domingo de julho estava acertado desde o lançamento do programa e era do conhecimento de todos.

Família Moreira, de Marabá, volta ao programa de Eliana neste domingo (12/7) Instagram/reprodução

A novidade da nova temporada é o quadro que vai deixar, literalmente, convidados de ponta-cabeça durante diferentes atividades. Participantes do “Invertidamente”, game que veio da Holanda e estreia no próximo dia 26 no Brasil, serão desafiados dentro de uma caixa gigante, onde ninguém fica parado e muito menos em pé.

“Já pensou ver seus artistas preferidos fazendo coisas de ponta-cabeça?”, afirmou Eliana, bem-humorada, em tom de suspense. “Eu provei, não é uma coisa fácil”, garantiu.

À medida que ela sugere as provas, os convidados terão que desafiar a lei da gravidade dentro da caixa em movimento.

“Não existe prêmio, a brincadeira é para a diversão de toda a família, de quem participa e de quem está em casa”, explicou.

Holandês na Globo

O criador do formato original (“Upside down”) acompanhou as gravações nos estúdios da Globo e ficou animado com o que viu, contou a apresentadora.

“Ele disse que nós, brasileiros, somos bem mais animados do que os holandeses. A gente tem o molho, né Brasil?”

Durante a Copa, Eliana não passou um dia sequer sem pensar no seu programa. “Nem eu nem a equipe paramos de trabalhar. Saía de casa todos os dias às 7h30 e voltava às 22h. E ainda tinha o 'Saia justa' ao vivo, às quartas-feiras. Minha cabeça não para de ter ideias.”

Eliana faz avaliação positiva da primeira temporada. “A gente apresentou um quadro musical muito bem produzido, muito bem-feito, contemplando famílias de todo o país. Conseguimos, através da música, mostrar os brasis que a gente tem dentro do Brasil. A gente fez rir, a gente fez as pessoas se emocionarem. Programa de auditório tem a possibilidade de tocar o coração das pessoas de diversas maneiras”, observou.

Atrações

A segunda temporada terá como convidados a cantora gospel Sarah Beatriz, acompanhada de sua mãe, Mônica, e a família Moreira, paraense de Marabá, vencedora da competição musical na primeira temporada.

Mara, Luiz Carlos e o jovem Luiz Gabriel vão falar sobre mudanças após o programa, como o reconhecimento em Marabá e o início da gravação de um álbum.

Neste domingo (12/7), Susana Vieira vai abrir as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, para Eliana e mostrará sua rotina. A anfitriã foi surpreendida com a chegada de Tony Ramos, e o bate-papo vai emocionar a todos.

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“EM FAMÍLIA COM ELIANA”

A segunda temporada estreia neste domingo (12/7), às 14h15, na TV Globo. Direção de Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva, roteiro final de Raq Affonso e direção de gênero de Monica Almeida.