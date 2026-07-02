Jaspion e mais 5 séries japonesas que viraram febre no Brasil
Changeman, Jiraiya, Cybercops: relembre os seriados tokusatsu que, assim como Jaspion, conquistaram as crianças e adolescentes nos anos 80 e 90
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A recente notícia da morte de Hikaru Kurosaki, o eterno herói Jaspion, despertou uma forte onda de nostalgia em milhões de brasileiros. O ator, que faleceu aos 64 anos, deu vida a um dos personagens mais icônicos da televisão nos anos 80 e 90, consolidando o gênero de heróis japoneses, conhecido como tokusatsu, no imaginário popular do país.
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A chegada de “O Fantástico Jaspion” à extinta TV Manchete, em 1988, abriu as portas para uma verdadeira invasão de produções do gênero. Essas séries marcaram uma geração inteira com suas tramas de ação, efeitos especiais criativos e batalhas grandiosas entre o bem e o mal. Relembre outras cinco que, assim como Jaspion, viraram febre no Brasil.
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Esquadrão Relâmpago Changeman
Antes mesmo de Jaspion, o Esquadrão Relâmpago Changeman já conquistava o público. A trama acompanhava cinco oficiais das Forças Terrestres que recebiam a energia mística da Força Terrena para lutar contra o Império Gozma. Cada herói representava uma criatura lendária: dragão, grifo, pégaso, sereia e fênix, formando um dos times mais lembrados pelos fãs.
Jiraiya, O Incrível Ninja
Explorando a popularidade da cultura ninja, Jiraiya trazia uma abordagem diferente. A história girava em torno de um jovem treinado para se tornar o sucessor de uma antiga linhagem de guerreiros. Sua missão era proteger a Inscrição, um artefato cobiçado por feiticeiros e outros clãs ninjas. A Espada Olímpica era seu principal trunfo nas batalhas.
Comando Estelar Flashman
O drama era o ponto forte de Flashman. A série contava a história de cinco crianças da Terra sequestradas por caçadores espaciais e salvas por alienígenas do pacífico planeta Flash. Após 20 anos de treinamento, eles retornam ao nosso planeta para combater o Império Mess e, ao mesmo tempo, buscar por suas famílias biológicas, criando uma jornada emocionante.
Cybercops: Os Policiais do Futuro
Com uma pegada mais futurista, os Cybercops eram uma unidade especial da polícia de Tóquio. Ambientada no que era, na época, o futuro ano de 1999, a equipe usava armaduras de alta tecnologia para enfrentar a organização criminosa Destrap. A série se destacava pelos efeitos visuais e pelo conceito de unidades de combate específicas para cada policial.
Kamen Rider Black
Conhecido no Brasil como Black Kamen Rider ou “Blackman”, a série tinha um tom mais sombrio. A história mostrava Kotaro Minami, sequestrado junto com seu irmão de criação pela seita Gorgom para serem transformados em guerreiros mutantes. Ele consegue escapar e usa seus novos poderes para lutar contra a organização, montado em sua icônica motocicleta, a Battle Hopper.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.