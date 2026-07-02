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Globo pode substituir Serginho Groisman por Rodrigo Faro no Altas Horas?

Saiba por que apresentador tem aparecido com força como sucessor do programa Altas Horas

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
02/07/2026 09:56

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Quem substitui? TV Globo já planeja sucessão de Serginho Groisman aos sábados
Quem substitui? TV Globo já planeja sucessão de Serginho Groisman aos sábados crédito: Tupi

O apresentador Serginho Groisman deve seguir no comando do programa Altas Horas até, pelo menos, o fim de seu contrato atual. O vínculo do jornalista com a TV Globo é válido até o ano de 2027, garantindo a permanência do formato tradicional nas noites de sábado por mais algumas temporadas.

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Apesar da estabilidade, a emissora já iniciou o planejamento para uma futura sucessão. O objetivo é evitar transições bruscas em uma das atrações mais consolidadas da grade, mantendo o apelo comercial e a audiência cativa que o programa ostenta há mais de duas décadas.

Rodrigo Faro ganha força para assumir o palco

Nos bastidores, o nome de Rodrigo Faro desponta como o principal candidato para herdar a vaga de Serginho. Após encerrar seu ciclo na Record, o apresentador tem sido visto com frequência nos estúdios da emissora carioca, o que intensifica os rumores sobre uma aproximação formal entre as partes.

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A cúpula da empresa avalia que Faro reúne as características necessárias para o posto: domínio de palco, capacidade de atrair grandes anunciantes e forte apelo com o público jovem. A estratégia seria oxigenar o formato sem descaracterizar a essência que segura o telespectador mais fiel.

Foto: Reprodução/TV Globo

Até o momento, as tratativas entre o comunicador e a direção da casa seguem no campo das conversas constantes. Não há nenhum documento assinado para a substituição imediata, mas a movimentação indica que o plano sucessório, focado no período pós-2027, já está em estágio avançado de análise interna.

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Enquanto a troca não é oficializada, o Altas Horas mantém sua dinâmica habitual de entrevistas e apresentações musicais. Serginho Groisman continua como peça central do projeto, exercendo o papel de mediador e lançador de tendências que definiu sua trajetória na televisão brasileira.

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