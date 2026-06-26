Tensão redobrada na segunda temporada da série 'A agência'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere e Jodie Turner-Smith encabeçam o elenco de “A agência”, série que tem George Clooney como produtor. A reunião de estrelas é uma das razões para acompanhar a trama de espiões do Paramount+. A primeira temporada foi lançada a conta-gotas no ano passado. A segunda estreou há pouco, inteira, com os 10 episódios disponíveis.

Adaptação da francesa “Le bureau des légendes” (2015-2020), criada a partir de conversas reais com agentes secretos, a série parte de Martian (Fassbender). Ele é veterano agente da CIA retirado de supetão da missão mais recente, vivendo sob falsa identidade na Etiópia, como professor de literatura. Apaixonou-se por Sami (Turner-Smith), professora sudanesa que não tinha a menor ideia de quem ele realmente era.

Este é o mote da temporada inicial, que segue de Londres para a Rússia e África. O segundo ano acompanha os acontecimentos do primeiro, com novos cenários.

Sami foi sequestrada e levada de prisão para prisão em rincões africanos. Ela é o calcanhar de Aquiles de Martian, até então espião como nenhum outro. Sem pestanejar, vira a casaca e se torna agente duplo, trabalhando para os britânicos. Nesse ínterim, é sempre bem-vinda a participação de Hugh Bonneville, aqui a léguas de distância do clima afável de “Downton Abbey”.

Espião que se preze deve fazer poker face como ninguém. E Martian sabe esconder as próprias emoções. O jogo duplo do personagem diante dos colegas e, em especial, de seus superiores (o personagem de Wright é o imediato e o de Gere o chefão da CIA em Londres), é uma das tramas da nova temporada.

Em seu segundo ano, “A agência” se afasta do mote original. A busca de Martian por salvar Sami (que pode ser ou não espiã) continua no jogo. Mas personagens secundárias no primeiro ano ganham protagonismo.

Cocaína em Teerã

A primeira delas é a jovem agente Danny (Saura Lightfoot-Leon). Codinome Gremlin, é enviada para o Irã e se envolve com o filho de magnata ligado ao governo. A história tem uns lances difíceis de acreditar, como festas movidas a cocaína, carrões e mulheres com pouca roupa na Teerã atual. Mas vá lá, é bom tirar o foco da cara de paisagem que Fassbender exibe em boa parte da temporada.

O outro destaque é Owen (John Magaro). Do escritório da CIA ele parte para a primeira missão em campo. Se passa por enfermeiro da ONG Médicos sem Fronteiras que vai acompanhar a irmã de um alvo em lugar remoto da África Central. As duas subtramas se relacionam com a história de Martin de maneiras diferentes.

Há algum romance envolvendo os agentes, então as conversas de escritório têm segunda intenção. A diversidade de histórias e a chegada de novos personagens dão fôlego à trama. O primeiro ano de “A agência” era meio cerebral. Este é mais mundano, com muita ação e clima novelesco, o que o deixa mais fácil para o espectador. O que não mudou é o clima de conspiração: entre espiões, ninguém deve confiar em ninguém.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A AGÊNCIA”

• A segunda temporada, com 10 episódios, está disponível no Paramount+