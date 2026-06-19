Brasil x Haiti: Ferrugem embala transmissão em BH e mostra carinho por MG
Cantor de pagode interpretou vários sucessos e elogiou o público mineiro durante apresentação no Mineirinho
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O cantor de pagode Ferrugem se apresentou na noite desta sexta-feira (19/6) durante um evento de transmissão da partida entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no Mineirinho, em Belo Horizonte.
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Carioca, ele demonstrou carinho por Minas Gerais durante entrevista ao Estado de Minas e elogiou o público do estado.
“Todo lugar em Minas que a gente vai, a gente é bem recebido. Desde o Sul, ali do ladinho do Rio, até aqui em BH e no interior afora”, disse.
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Além de sucessos que ficaram famosos na voz dele, como “Arrependidaço” e “Pirata e Tesouro”, o músico cantou hits nacionais que animaram o público, entre eles “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, e “Você Me Vira a Cabeça”, de Alcione.
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“O público mineiro é pagodeiro, você lança o álbum e eles escutam inteiro. Então pode ficar despreocupado, porque no show eles vão saber cantar todas”, completou Ferrugem.