De quadra comum a obra de arte: o novo ponto turístico do Morro das Pedras

Os moradores que passarem pela Quadra do Sereno, no Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, terão uma surpresa neste sábado (20/6). Isso porque, no local, vai ter uma programação cultural com DJ para abertura após revitalização. As novas pinturas, feitas por artistas da região, serão inauguradas durante a tarde para celebrar a transformação do espaço.

A abertura faz parte do projeto Campos Culturais, patrocinado pela Cemig por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com realização do Ateliê 22 e Governo de Minas. A Quadra do Sereno e a Praça dos Esportes, no Aglomerado da Serra, foram escolhidas para esta fase do projeto.

Desde 15 de junho, os artistas desenvolveram a nova identidade do território. Eles foram selecionados através de um edital público.

Participam desta etapa Cristiano de Oliveira Magnani (Mam), Maria Flor Canuto (Mari Flô), Matheus Cesar Souza Gonçalves (Lis) e Mayara Smith Xavier (Mayara Smith). O direcionamento é realizado pelos mentores convidados Davi DMS e Fhero, artistas da cena de grafite da cidade.

A cerimônia inicial acontece ao som de um set especial do DJ Cubanito, das 15h às 19h.

O coordenador-geral do Campos Culturais, Gilberto Scarpa, explica a importância dessa integração cultural com pessoas que vivem no local cotidianamente. “O projeto entende que equipamentos públicos podem se tornar espaços de encontro, pertencimento e expressão coletiva”.

A quadra também é uma forma de conectar as diferentes gerações da comunidade. Gilberto conta que, nos dias de pintura, diversas pessoas têm parado para apreciar.

“As pessoas vão vendo as cores aparecendo e ficam encantadas. Param para observar, fazem muitos elogios e contam algumas histórias. Histórias antigas sobre o que acontecia na quadra. Uma ligação entre o passado e o presente. Dá para sentir que aquele lugar está vivo ", comenta o coordenador.

Veja Quadra do Sereno antes da revitalização. Ivan Abreu Pinturas na Quadra do Sereno duram 5 dias. Ivan Abreu Quadra revitalizada é parte de projeto cultural no Morro das Pedras Ivan Abreu Quadra do Sereno ganha cores por artistas locais. Ivan Abreu Voltar Próximo

Outras etapas do projeto

O projeto Campos Culturais começou em 2023, quando foram realizadas oficinas de cinema seguidas de exibições de curtas-metragens no Bairro Granja de Freitas e no Morro do Papagaio. Em 2026, a iniciativa propõe a revitalização de quadras esportivas em comunidades periféricas por meio da arte urbana, aliando intervenção artística, o fortalecimento da identidade cultural e ampliando o acesso à cultura.

Depois da ação no Morro das Pedras, o evento segue para a entrega da Praça dos Esportes, no Aglomerado da Serra. Ela ocorre no próximo dia 27.

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Campos Culturais – Entrega da Quadra Revitalizada | Morro das Pedras

Data e horário: 20 de junho (sábado), das 15h às 19h

Entrada gratuita

Local: Quadra do Sereno

Endereço: Avenida Silva Lobo, 2413 - Nova Granada – Morro das Pedras – Belo Horizonte (MG)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice