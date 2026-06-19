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CAMPOS CULTURAIS

De quadra comum a obra de arte: o novo ponto turístico do Morro das Pedras

A Quadra do Sereno, na região Oeste de BH, passou por revitalização realizada por artistas locais e inauguração acontece neste sábado

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
19/06/2026 15:18

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Quadra revitalizada é parte de projeto cultural no Morro das Pedras
Quadra revitalizada é parte de projeto cultural no Morro das Pedras crédito: Ivan Abreu

Os moradores que passarem pela Quadra do Sereno, no Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, terão uma surpresa neste sábado (20/6). Isso porque, no local, vai ter uma programação cultural com DJ para abertura após revitalização. As novas pinturas, feitas por artistas da região, serão inauguradas durante a tarde para celebrar a transformação do espaço. 

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A abertura faz parte do projeto Campos Culturais, patrocinado pela Cemig por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com realização do Ateliê 22 e Governo de Minas. A Quadra do Sereno e a Praça dos Esportes, no Aglomerado da Serra, foram escolhidas para esta fase do projeto. 

Desde 15 de junho, os artistas desenvolveram a nova identidade do território. Eles foram selecionados através de um edital público. 

Participam desta etapa Cristiano de Oliveira Magnani (Mam), Maria Flor Canuto (Mari Flô), Matheus Cesar Souza Gonçalves (Lis) e Mayara Smith Xavier (Mayara Smith). O direcionamento é realizado pelos mentores convidados Davi DMS e Fhero, artistas da cena de grafite da cidade.

A cerimônia inicial acontece ao som de um set especial do DJ Cubanito, das 15h às 19h. 

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O coordenador-geral do Campos Culturais, Gilberto Scarpa, explica a importância dessa integração cultural com pessoas que vivem no local cotidianamente. “O projeto entende que equipamentos públicos podem se tornar espaços de encontro, pertencimento e expressão coletiva”. 

A quadra também é uma forma de conectar as diferentes gerações da comunidade. Gilberto conta que, nos dias de pintura, diversas pessoas têm parado para apreciar.

“As pessoas vão vendo as cores aparecendo e ficam encantadas. Param para observar, fazem muitos elogios e contam algumas histórias. Histórias antigas sobre o que acontecia na quadra. Uma ligação entre o passado e o presente. Dá para sentir que aquele lugar está vivo ", comenta o coordenador.  

Veja Quadra do Sereno antes da revitalização.-Ivan Abreu
Veja Quadra do Sereno antes da revitalização. Ivan Abreu
Pinturas na Quadra do Sereno duram 5 dias.-Ivan Abreu
Pinturas na Quadra do Sereno duram 5 dias. Ivan Abreu
Quadra revitalizada é parte de projeto cultural no Morro das Pedras-Ivan Abreu
Quadra revitalizada é parte de projeto cultural no Morro das Pedras Ivan Abreu
Quadra do Sereno ganha cores por artistas locais. -Ivan Abreu
Quadra do Sereno ganha cores por artistas locais. Ivan Abreu

Outras etapas do projeto

O projeto Campos Culturais começou em 2023, quando foram realizadas oficinas de cinema seguidas de exibições de curtas-metragens no Bairro Granja de Freitas e no Morro do Papagaio. Em 2026, a iniciativa propõe a revitalização de quadras esportivas em comunidades periféricas por meio da arte urbana, aliando intervenção artística, o fortalecimento da identidade cultural e ampliando o acesso à cultura.

Depois da ação no Morro das Pedras, o evento segue para a entrega da Praça dos Esportes, no Aglomerado da Serra. Ela ocorre no próximo dia 27.

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Campos Culturais – Entrega da Quadra Revitalizada | Morro das Pedras

  • Data e horário: 20 de junho (sábado), das 15h às 19h 
  • Entrada gratuita
  • Local: Quadra do Sereno
  • Endereço: Avenida Silva Lobo, 2413 - Nova Granada – Morro das Pedras – Belo Horizonte (MG)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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artistas bh cemig cultura esportes graffiti morro-das-pedras

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