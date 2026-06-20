Daniel Rangel torce para o playboy Manoel se redimir

Daniel Rangel encara um novo desafio em “A nobreza do amor”, exibida na faixa das 18h da Globo. O personagem Manoel Aragão, que ele vive na trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., marca sua estreia como vilão de novelas.

O ator interpreta um “playboyzinho de época”, mas cheio de nuances. “Acho que o Manoel não é um cara do mal, sabe? Ele veio de família complicada, cresceu vendo o pai maltratando a mãe e busca, de alguma forma, a aprovação do pai”, explica.

Daniel busca construir o personagem sem cair em estereótipos. “Estou tentando fazer uma construção humana”, diz. “É um cara que pode, a partir de um amor ou a partir da responsabilidade de um trabalho, mudar e começar a ver a vida de outra forma.”

Para o ator, a vilania de Manoel nasce mais da ignorância e do desejo de ser aceito pelo pai e pelo melhor amigo (Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes) do que de convicções próprias. Acredita que o personagem tem espaço para amadurecer e ganhar novos rumos conforme a história avançar.

“Talvez eu não queira ser igual ao meu pai, uma cópia do meu pai, ou reproduzir a cópia do que é o meu melhor amigo”, avalia, tentando pensar como o personagem.

A grande virada de Manoel deve acontecer por causa de Ana Maria (Julia Lemos). Ele torce para que isso ocorra, pois o rapaz despreza a jovem por sua aparência, que foge do padrão de beleza valorizado pela cidade fictícia de Barro Preto, no interior de Alagoas, na década de 1920.

Daniel adianta que o romance dos dois não deve seguir a cartilha do “patinho feio virando cisne”. Sugere que a mudança será muito mais interna do que estética. Ana Maria foi pensada, segundo ele, menos como alguém “feia” e mais como menina tímida, sensível e observadora.

Diversão

O ator revela que estava ansioso para viver um personagem com tons mais ambíguos. “Estou me deliciando com o Manoel, porque era um desejo fazer alguém com essa carga antagonista. Dá para brincar mais em cena do que um mocinho”, conta.

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Após interpretar perfis diversos nos últimos anos, do galã romântico ao nerd desajeitado, Daniel Rangel comemora a chance de mostrar outra faceta. “Fico muito feliz de ver os diretores e o público conseguindo me ver em outros lugares, que não do bom moço.Para um ator, isso é o maior presente”, finaliza.