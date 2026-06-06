Artista da Globo é assaltado e se pronuncia após ocorrido: ‘Rasparam minha conta’
Humorista alerta sobre golpes após ser assaltado, ter celular levado e conta raspada
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O comediante Ed Gama, da TV Globo, revelou que foi vítima de um assalto e teve suas finanças comprometidas por criminosos. O incidente ocorreu na última quinta-feira, (4), quando o artista teve o celular levado. Apesar do susto e das perdas materiais, ele informou que não foi ferido na ação.
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Através de um alerta aos seguidores, Gama pediu que não façam transferências financeiras caso recebam pedidos em seu nome. "Os caras rasparam minha conta", desabafou o humorista sobre o prejuízo sofrido. Ele enfatizou a importância de ignorar qualquer solicitação: "Não mandem dinheiro para ninguém que pedir para vocês. Não sou eu".
Embora tenha realizado o bloqueio do dispositivo e de suas contas bancárias, o artista admitiu que ainda não recuperou o domínio completo sobre seus dados. Ed Gama explicou que segue tentando restabelecer a segurança de suas redes sociais, que continuam vulneráveis após a invasão dos assaltantes.
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