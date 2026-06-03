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‘Gêmeas de nariz’: Ana Paula Siebert e Rafaella Justus exibem rinoplastia

Madrasta e enteada tiveram nariz redesenhado pelo mesmo médico e celebraram o resultado, posando juntas em evento e gravando vídeo para o Instagram

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
03/06/2026 12:25

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‘Gêmeas de nariz’: Ana Paula Siebert e Rafaella Justus exibem nova rinoplastia
Ana Paula Siebert e Rafaella Justus se operaram com o mesmo médico e comemoraram os resultados das respectivas rinoplastias crédito: Tupi

Ana Paula Siebert e Rafaella Justus posaram juntas num evento na noite de terça-feira (3/6) e gravaram um vídeo para o Instagram comparando os resultados de suas rinoplastias, de frente e de perfil. "Gêmeas de nariz", brincaram madrasta e enteada ao mostrar os narizes lado a lado.

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Os procedimentos têm um detalhe em comum: foram realizados pelo mesmo cirurgião. Rafaella Justus, de 16 anos, passou pela segunda cirurgia no nariz há pouco mais de um mês. 

Em seu Instagram, ela explicou que foi uma cirurgia de revisão. A primeira intervenção havia sido feita em 2024, quando tinha 14 anos, para corrigir um desvio de septo, já com rinoplastia incluída no procedimento.

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Ana Paula Siebert, de 38 anos e esposa de Roberto Justus, também tem no histórico uma rinoplastia estruturada revisional com uso de cartilagem da costela.

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A cirurgia foi realizada em 2021, com o mesmo médico que operou Rafaella, filha do empresário com Ticiane Pinheiro.

Foto: Reprodução/Redes sociais

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